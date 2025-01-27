Merakla Beklenen Nintendo Switch 2'nin Fiyatı Beklentileri Alt Üst Etti!

Japon oyun devi Nintendo'nun uzun bir süredir beklenen yeni konsolu Switch 2 geçtiğimiz haftalarda ilk kez resmi olarak duyuruldu. Bugüne kadar hakkında pek çok iddianın ortaya atıldığı konsol ile ilgili söylentilerin sayısı da duyurulduktan sonra bir hayli arttı. Son olarak cihazın fiyatı hakkında bazı önemli bilgiler teknoloji gündemine düştü.

Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre Nintendo Switch 2'nin fiyatı şu ana kadar beklenen rakamları şaşırtabilir. Zira tahmin edilenin aksine oyun konsolunun selefinden daha pahalı olacağı söyleniyor.

Nintendo Switch 2, İlk Switch Modelinden Daha Pahalı Olacak

Geçtiğimiz günlerde Nintendo'ya yakınlığı ile bilinen bazı kaynaklar, uzun bir bekleyişin ardından nihayet resmi olarak duyurulan Nintendo Switch 2'nin fiyatı ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Bu bilgilere göre yeni oyun konsolu, 299 dolarlık bir etiketle piyasaya sürülen selefi Nintendo Switch'e kıyasla daha tuzlu bir fiyattan satışa sunulacak.

Oyunseverleri üzecek iddialara göre, yeni Switch 2 399 ila 499 dolar arasında bir fiyat etiketi ile raflardaki yerini alabilir. Yine birçok kaynak, cihazın özellikle ABD ve Avrupa bölgesinde 350 dolar bandında bir satışa sunulacağını işaret ediyor. Bununla birlikte oyun konsolunun Mario Kart gibi oyunları da içerecek bazı özel paketlerinin 450 ila 500 dolar bandına çıkabileceğini vurgulayan iddialar da mevcut.

Fiyat artışına yönelik söylentilerin ardında ise yeni Nintendo Switch 2'nin selefine göre daha güçlü özelliklere sahip olacağı düşüncesi yatıyor. Merakla beklenen konsolun ilk Switch modeline kıyasla OLED tipi bir ekrana sahip olacağı ve daha güçlü bir işlemciden güç alacağı belirtliyor.

Switch 2'ye Yapılacak Zam, Satışları Olumsuz Yönde Etkileyebilir

Sözünü ettiğimiz fiyatların hala birer iddia olduğunu belirtmekle birlikte, yeni Nintendo Switch 2'nin yüksek bir etiket değerine sahip olması kendisini satın almak isteyen birçok oyunseverin kararını etkilyebilir. Zira, 130 milyon gibi devasa satış rakamları yakalayan ilk model, özelliklerinin yanı sıra kendisine benzer konsollara göre rekabetçi bir fiyat sunmasıyla öne çıkıyordu.

Nintendo'nun yeni Switch 2'nin öne çıkan ömzelliklerini ve fiyatını 2 Nisan’da düzenlenecek Nintendo Direct etkinliğinde açıklayacağını tahmin ediyoruz. Yeni konsol hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu içeriğimize de göz atabilirsiniz. Gelişmeler için takipte kalın!

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