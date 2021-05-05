Donald Trump Sosyal Medya Platformunu Kurdu

Donald Trump sosyal medya platformunu aylar sonra açtı. Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarından yasaklanmasının üzerinden dört ay geçtikten sonra kendi düşüncelerini paylaşabileceği özel bir alan oluşturan Trump'ın yeni platformunda sadece kendi paylaşımları yer alıyor.

Donald Trump Sosyal Medya Platformu Nasıl Görünüyor?

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter ve Facebook gibi büyük sosyal medya platformlarından yasaklanmasının ardından takipçilerinin onu takip edebileceği herhangi bir platform kalmamıştı. Facebook ve Twitter'daki yasağı hala devam eden Trump'ın uzun bir zamandır kendi görüşlerini paylaşabileceği özel ve özgürce konuşabileceği bir yer oluşturmak gibi planları vardı.

Trump sosyal medya yasağından yaklaşık 4 ay sonra web sitesine okuyucularının kendi düşüncelerini takip edebileceği ve Facebook ile Twitter olmak üzere iki sosyal medya platformunda paylaşıp beğenebileceği yeni bir alan ekledi.

Yeni alanın nasıl göründüğüne dair soru işaretlerini gidermek için aşağıdaki videoyu izleyebilir, Trump'ın paylaşımlarının yer aldığı adrese gitmek için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanının sitesine eklediği yeni alanın tam olarak sosyal medya platformu olduğu söylenemez çünkü kullanıcılar arası etkileşim kurulmasına izin verilmiyor. Sosyal medya platformu yerine mikro blog tanımını yapmak daha doğru gibi görünse de kullanıcılara tanınan olanaklar, ona sosyal medya uygulamalarındaki özellikler yüklüyor.

Yeni alanda 24 Mart'a kadar uzanan Twitter gönderileri yer alıyor. Önceden Trump'ın Twitter hesabını ettiyseniz muhtemelen paylaşımların birçoğuna aşina olacaksınızdır. Bu paylaşımlar Twitter'ın aksine 280 karakterle sınırlandırılmıyor. Kelime sınırının ne kadar olduğu tam olarak bilinmese de 500'e yakın kelimenin yer aldığı paylaşımlar bulunuyor.

Trump'ın paylaşımlarının yanında 3 adet buton yer alıyor. Bunlardan ikisi Facebook ile Twitter'ın simgelerinden oluşuyor. Bu simgelere tıklarsanız Twitter ya da Facebook'tan Trump'ın gönderisini paylaşabilirsiniz. Üçüncü buton ise Trump'ın gönderisini beğenmenizi sağlıyor. Donald J. Trump isimli web sitesinin yeni alanında yorum yapma özelliğinin olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Facebook'un Trump Yasağı Uzatılmıştı

Engadget'ın haberine göre Facebook Gözetim Kurulu, 9.000'in üzerindeki ortak görüşten sonra Eski ABD Başkanı Trump'ın Facebook'taki yasağının kaldırılacağı tarihin belirlenmesini sağlayacak kararı erteledi. Kurul, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı hakkında nihai kararını verdiğinde ise Facebook'un kararı uygulaması için bir haftası olacak.