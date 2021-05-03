Facebook ve Instagram Ücretli mi Oluyor?

Apple, iOS 14.5 sürümünü kullanıcılarla buluşturduktan sonra Facebook ve Instagram'dan yeni bir bildiri geldi. Sosyal medya devi, kullanıcılara gösterilen yeni seçeneğin sadece kişiselleştirilmiş reklam göstermelerine yardımcı olmadığını aynı zamanda uygulamaların ücretsiz kalmasına da yardımcı olduğunu belirtti.

Facebook ve Instagram Ücretli Olabilir

Apple'ın iOS 14.5 sürümü uzun bir süreden beri hem uygulama geliştiricileri hem de normal kullanıcılar tarafından bekleniyordu ve geçen hafta nihayet yayımlandı. Bu güncelleme özellikle geliştiriciler açısından oldukça büyük bir öneme sahipti çünkü bu güncelleme, Facebook gibi gelirinin büyük bir kısmını reklamlar oluşturan uygulamaların para kazanıp kazanmamasını belirleyecek olan bir güncellemeydi.

Uygulamaların para kazanıp kazanmamasının bu güncellemeye bağlı olması, kullanıcıların izlenip izlenemeyeceğine kendisinin karar vermesini sağlayan uygulama izleme şeffaflığından kaynaklanıyor. Yeni güncelleme yayımlandığında çoğu uygulama izleme şeffaflığını desteklemeye başladı. Facebook da bu uygulamalardan bir tanesi oldu.

Facebook, on yılı aşkın bir süredir kullanıcıların davranışlarını analiz edip özel kullanıcı profilleri oluşturuyor ve kişiselleştirilmiş reklamları böylelikle elde edebiliyordu ancak yeni güncelleme sonrasında iOS kullanıcılarının davranışlarını takip edebilmesi için öncelikle onların iznini alması gerekiyor.

Sosyal medya devi artık iOS kullanıcılarının izni olmadan onları takip edemeyeceğinden ötürü düşük bir ihtimal de olsa kullanıcıların düşüncesini değiştirebilecek bazı adımlar izliyor. Teknoloji uzmanı Ashkan Soltani tarafından paylaşılan tweette de görülebileceği üzere Facebook, iOS kullanıcılarından uygulama izleme izni almak için onlara yeni bildirimler göstermeye başladı.

Facebook bu seçeneğin yalnızca daha kişiselleştirilmiş reklamlar görmenize yardımcı olmadığını aynı zamanda uygulamaların ücretsiz kalmasına yardımcı olduğunu söyledi. Sosyal medya uygulamasının izleyicilerini devre dışı bırakırsanız veya başka bir deyişle uygulama izleme şeffaflığı ile size verilen izlenmeme hakkını kullanırsanız sosyal medya platformu için bir gün ödeme yapmanız gerekebilir.

Facebook'ta çıkan bildirimde Facebook'un ücretsiz kalmasına yardımcı olmanız istenirken Instagram'da da Instagram'ın ücretsiz kalmasına yardımcı olmanız isteniyor. Bunu yapmanızın yolu da izleyicilere izin vermekten geçiyor ancak kullanıcıların cevabını merak ettiği asıl soru, Facebook istediğini alamadığında uygulamanın ücretli olup olmayacağı oldu. Bu sorunun cevabı şimdilik bilinmese de önünde sonunda ortaya çıkacaktır.

Facebook'un izleyicilere izin verilmesi için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışması çok şaşırtıcı görünmüyor. Kişiselleştirilmiş reklamlar, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları için büyük öneme sahiptir. İzleyicilerin engellenmesi, Facebook'u zor durumda bırakabilir.