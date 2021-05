Facebook ve Instagram Ücretli mi Oluyor?

Apple, iOS 14.5 sürümünü kullanıcılarla buluşturduktan sonra Facebook ve Instagram'dan yeni bir bildiri geldi. Sosyal medya devi, kullanıcılara gösterilen yeni seçeneğin sadece kişiselleştirilmiş reklam göstermelerine yardımcı olmadığını aynı zamanda uygulamaların ücretsiz kalmasına da yardımcı olduğunu belirtti.

Apple'ın iOS 14.5 sürümü uzun bir süreden beri hem uygulama geliştiricileri hem de normal kullanıcılar tarafından bekleniyordu ve geçen hafta nihayet yayımlandı. Bu güncelleme özellikle geliştiriciler açısından oldukça büyük bir öneme sahipti çünkü bu güncelleme, Facebook gibi gelirinin büyük bir kısmını reklamlar oluşturan uygulamaların para kazanıp kazanmamasını belirleyecek olan bir güncellemeydi.

Uygulamaların para kazanıp kazanmamasının bu güncellemeye bağlı olması, kullanıcıların izlenip izlenemeyeceğine kendisinin karar vermesini sağlayan uygulama izleme şeffaflığından kaynaklanıyor. Yeni güncelleme yayımlandığında çoğu uygulama izleme şeffaflığını desteklemeye başladı. Facebook da bu uygulamalardan bir tanesi oldu.

Facebook, on yılı aşkın bir süredir kullanıcıların davranışlarını analiz edip özel kullanıcı profilleri oluşturuyor ve kişiselleştirilmiş reklamları böylelikle elde edebiliyordu ancak yeni güncelleme sonrasında iOS kullanıcılarının davranışlarını takip edebilmesi için öncelikle onların iznini alması gerekiyor.

Sosyal medya devi artık iOS kullanıcılarının izni olmadan onları takip edemeyeceğinden ötürü düşük bir ihtimal de olsa kullanıcıların düşüncesini değiştirebilecek bazı adımlar izliyor. Teknoloji uzmanı Ashkan Soltani tarafından paylaşılan tweette de görülebileceği üzere Facebook, iOS kullanıcılarından uygulama izleme izni almak için onlara yeni bildirimler göstermeye başladı.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.



“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A