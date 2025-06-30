Trump, TikTok İçin Çok Zengin Alıcılar Buldu!

ABD, Nisan 2024’te Kongre’den geçirdiği Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrollü Uygulamalardan Koruma Yasası (PAFACA) ile TikTok’un sahibi ByteDance’e yönelik önemli bir adım attı. Bu yasaya göre Çinli şirket, TikTok’un ABD’deki operasyonlarını 19 Ocak 2025 tarihine kadar ya devredecek ya da tamamen kapatacaktı. Aksi halde uygulama ülke genelinde yasaklanacaktı.

19 Ocak geldiğinde ByteDance herhangi bir adım atmayınca TikTok, App Store ve Play Store’dan kaldırıldı. 20 Ocak’ta başkanlık koltuğunu devralan Trump ise yasanın uygulanmasını önce 75 gün, ardından bir 75 gün daha, son olarak da 90 gün süreyle erteledi. Böylelikle uygulama mağazalarıan geri döndü.

Trump, TikTok’un satılması gerektiğine dair görüşlerini sık sık dile getirirken bugün de dikkat çeken yeni bir açıklama yaptı.

Trump: TikTok İçin Alıcı Buldum

Trump’a göre TikTok’u satın alacak bir grup çok zengin yatırımcı hazır bekliyor. Röportajında “Bu arada TikTok için bir alıcımız var. Sanırım Çin’in onayına ihtiyacım olacak, muhtemelen Başkan Xi [Jinping] bunu kabul eder.” ifadelerini kullandı.

Trump, alıcıların kim olduğunu açıklamaktan kaçındı ve bunu iki hafta içinde duyuracağını belirtti. Ocak ayında ise TikTok’un mevcut sahipleriyle yeni yatırımcıların ortak bir girişim kurarak uygulamanın kontrolünü paylaşabileceği yönündeki fikrini dile getirmişti.

Ayrıca Oracle CEO'su Larry Ellison veya X, SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın uygulamayı satın almasına da sıcak baktığını ifade etmişti.

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