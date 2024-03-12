Donald Trump, TikTok Yasağına Karşı: Yasağın "Halk Düşmanı" Facebook'a Yaracağını Söylüyor!

ABD'de gündeminde şu an yoğun olarak konuşulan TikTok'un yasaklanması yönündeki yasa tasarısında yeni bir gelişme yaşandı.

2020 yılında ABD Başkanı olan Donald Trump'ın o dönemde TikTok'u yasaklamaya çalışması daha hafızalardan silinmemişken, şimdi de mevcut yasaklama girişimini eleştirdi.

Dün NBC televizyonunda yaptığı açıklamada TikTok'u yasaklamanın "halk düşmanı" Facebook'un işine geleceğini söylüyor. Açıklamalarıyla dikkat çeken eski ABD Başkanı, TikTok'un satışı için yasa çıkarma girişimini eleştirdi.

Donald Trump Okları Facebook'a Çeviriyor

ABD Kongresi'nde şu an TikTok'un sahibi ByteDance şirketinin 30 Eylül tarihine kadar uygulamayı satmaya zorlayacak bir yasa üzerinde görüşülüyor. Joe Biden da uygulamada bir hesabı olduğunu ve kullandığını söylerken, öte yandan yasanın kongreden geçmesi durumunda onaylayacağını açıklamıştı.

Bu durumu eleştiren Cumhuriyetçi Parti'nin bu seneki başkan adayı Trump, TikTok için şu açıklamaları yaptı: "İyi özellikleri de var, kötü yanları da var. TikTok’u seven pek çok kişi var. TikTok’suz kafayı yiyen çok sayıda çocuk da var.”

TikTok'un ulusal güvenlik sorunu teşkil etmesi konusuna katılan Trump, aynı durumun Facebook için de geçerli olduğunu söyledi. Facebook'un da ABD hükümetine karşı bir tehdit oluşturduğunu savundu.

“Facebook’un ülkemize çok zararlı olduğunu düşünüyorum, özellikle de seçimler söz konusu olduğunda.” Trump'ın bu açıklamasıyla birlikte Facebook'un sahibi Meta şirketinin hisseleri %4 değer kaybetti.

ABD'de özellikle gençler arasında oldukça popüler bir uygulama olan TikTok için düzenlenen yasa tasarısı geçen hafta sıfıra karşı 50 oy ile komiteden geçti. Bu hafta da Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelecek olan yasa, Beyaz Saray'a sunulmadan önce Senato'da da oylanacak.