Trump, TikTok’u Kurtarmak İçin SCOTUS’a Başvurdu

TikTok'un ABD'de yasaklanmasına çok az kaldı. Bir süredir devam eden davada TikTok'un yaptığı savunmalar reddedilmişti. Ancak duruma süpriz bir yönden kanat gerildi: ABD Başkanı Donald Trump, Çinli sosyal medya platformunu kurtarmak için somut bir adım atıyor.

Daha önceden TikTok'a uygulanan geçici yasağın kaldırılmasını talep eden Trump, şimdi de "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act" yasasının uygulanmamasını istedi.

Bu yasa, 19 Ocak’ta yürürlüğe girecek ve ya TikTok’un ABD operasyonlarını satmasını ya da tamamen yasaklanmasını gerektiriyor.

"Kararı Bana Bırakın"

Trump, daha önceki yönetiminde TikTok’u yasaklama çabasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise TikTok’un ABD’deki en büyük savunucularından biri haline geldi. Kendisini "mükemmel bir arabulucu" olarak tanımlayan Trump, bu konuda uzlaşma sağlayabileceğini iddia ediyor.

"Ulusal güvenlik ve dış politikadan sorumlu kişi olarak, bu anlaşmayı çözebilecek en doğru kişi benim," diyen Trump, TikTok’un geleceği hakkında kararın yalnızca kendisine bırakılması gerektiğini ifade etti.

Trump’a yalnızca kendisi değil, bazı Kongre üyeleri de destek veriyor. Senatör Edward Markey (D-Mass.), Rand Paul (R-Ky.) ve Temsilci Ro Khanna (D-Calif.) da TikTok yasağının ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtti.

Kongre üyeleri, yasanın Çin hükümetinin içerik manipülasyonunu engelleme gerekçesini yetersiz ve abartılı buluyor. Daha az kısıtlayıcı alternatiflerin tercih edilebileceğini savunuyorlar.