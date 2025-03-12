Trump'tan Musk'a Dev Hediye: "Ben Kullanamıyorum Bari O Kullansın"

Ünlü milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'tan epey cafcaflı bir hediye kaptı. Trump, sırf ona destek olmak istediği için kendisine bir Tesla araç hediye etti ve Musk'ın bu kulvardaki emeklerini övgüye boğdu:

Bu iş için gerçekten çok büyük emek veriyor. Benim de araba kullanmama izin yok, halbuki çok severim.

Satın alım işlemi tamamlandıktan sonra kameraların karşısına geçen ikili, Beyaz Saray'ın bahçesinde aracın içinden pozlar verdi. Trump'ın konumundan ve epeydir araç kullanmamasından ötürü direksiyon başına geçemediği biliniyor.

Trump satın aldığı aracı sadece Beyaz Saray'da kullanacak ve personellerinin de dilediği gibi kullanmasına müsaade edecek.

"Elon Musk'a Haksızlık Yapıldı"

ABD Başkanı Trump poz verirken Tesla'yı övmeyi de ihmal etmedi. Ona göre Tesla muntazam bir araç ve Elon Musk da bu araçları yapabildiği için büyük övgüleri hak ediyor:

Elbette alacağım çünkü bu muntazam bir araç. Ayrıca bu adam (Elon Musk) tüm hayatını ve enerjisini Tesla yapmaya adadı. Kendisine yapılanlar büyük haksızlıktır.

Ancak son dönemlerde Tesla araçların güvenilir olup olmadığına şüpheyle yaklaşılıyor. Geçtiğimiz gün Seattle'da çıkan bir yangında tam dört adet Cybertruck cayır cayır yandı. Bunun önceleri pil sorunuyla ilgili olduğu söylense de Elon Musk ve Donald Trump karşıtlarının bir kundaklama saldırısı gerçekleştirmiş olma ihtimali de muhtemel.

Önceki haberlerde bazı Tesla sahiplerinin "utançtan ve korkudan" dolayı Tesla logosunun üstünü kapattıkları ve Elon Musk karşıtı yazıları aynalarına iliştirdiği söylenmişti.