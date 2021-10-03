Eski ABD Başkanı Donald Trump Twitter Hesabı İçin Dava Açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump, Twitter hesabını geri almak için mahkemeye başvurdu. Yılın başından bu yana sosyal medyadan platform yönetimleri tarafından uzak tutulan Trump, Twitter hesabının kalıcı olarak eski haline getirilmesini istiyor.

Donald Trump Twitter Hesabı İçin Sosyal Medya Yasasını Öne Sürdü

Eski ABD başkanı, sosyal medya platformundaki yasağına son verilmesi için yeni bir adım attı. Donald Trump, yasağın Florida Valisi Ron DeSantis'in bu yılın başlarında imzalamış olduğu sosyal medya yasasını da ihlal ettiğini ileri sürdü.

Davada Twitter'ın önemli bir sosyal medya platformu olduğu ve tarihte eşi ve benzeri olmayan bir tartışma başlatmak için son derece tehlikeli bir güç uygulandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Trump'ın Twitter, Facebook ve Snapchat gibi diğer sosyal medya platformlarında yasaklanmasının nedenlerinden bazılarının eski başkanın sürekli olarak yanlış bilgi paylaşması ve insanları şiddete teşvik etmesi olduğu belirtilmişti.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları başlangıçta herhangi bir işlem yapmasa da bu yılın başlarında ve 2020 yılının sonlarına doğru eski başkanın tweetlerini yavaş yavaş yanıltıcı olarak işaretlemeye başladı. Bu eylem özellikle COVID-19'un dünyaya yayılmaya başladığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçiminin gerçekleştiği dönemlerde sosyal medya platformları tarafından çok sık başvurulan bir eylem oldu.

Eski ABD başkanının sosyal medya platformlarının kapatılması ise 6 Ocak'ta gerçekleşen olayın ardından yaşandı. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya şirketlerinin yöneticileri, başkanın platformlardan yasaklanması ile ilgili ayrı ayrı açıklama yaptı.

Olayların daha da kontrolden çıkması ile Discord gibi pek sosyal medya platformu sayılamayacak platformlarda da Trump ile ilgili kanallara son verildi. Benzer şekilde Reddit'te yer alan Trump'la ilgili subredditlerin faaliyetleri de noktalandı. Twitch gibi platformlar dahi Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanının hesabına yönelik yaptırım uygulama kararı aldı.

Eski ABD Başkanının Twitter Yasağı Kaldırılacak mı?

Donald Trump'ın Twitter hesabını geri alıp alamayacağı şimdilik bilinmiyor. Florida yasası yürürlüğe girmediği için Trump'ın davasının başarılı sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil. Yasanın yakın bir zamanda yürürlüğe girip girmeyeceği de şimdilik soru işaretlerine sahip olmaya devam ediyor.