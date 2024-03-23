Donald Trump, DWAC ile Güçlerini Birleştiriyor: Yeni Bir Uygulama Çıkaracak!

Digital World Acquisition Corp.'un hissedarları, Donald Trump'ın sosyal medya şirketiyle birleşmeyi onaylamak için oy kullandılar. Bu anlaşma, eski başkanın 3 milyar dolar veya daha fazlasını kazanabilmesini sağlayabilir.

Yeni birleşen şirketin hisseleri, Trump'un baş harfleri olan DJT simgesi altında gelecek hafta halka arz edilmeye başlanabilir. Trump'ın uzun süredir faaliyette olmayan kumarhane ve otel şirketi de o simge altında işlem görüyordu.

DWAC'ın hisse fiyatı, cuma günü yapılan hissedar oylamasından sonra %12'ye kadar düştü, ancak sonrasında büyük bir kısmı geri kazanıldı. FactSet verilerine göre, DWAC'ın elden çıkarılabilir hisselerinin %11'i zararına satılmaya konu olmuş durumda, yani hisse fiyatının düşeceğine yönelik bahisler için kullanılıyor.

Trump Birleşen Şirkette Neredeyse 80 Milyon Hisseye Sahip Olacak

DWAC'ın açılış hisse fiyatıyla, bu değer yaklaşık olarak 3 milyar dolar veya daha fazla olacak. Ancak birleşen şirketin açılış hisse fiyatının ne olacağı henüz net değil.

Trump için bu potansiyel kazanç, anlaşmanın mevcut şartları altında hemen gerçekleşemeyecek. Trump, birleşen şirketteki hisselerini en az altı ay boyunca satmaktan men edilecek ve birleşmeden önce DWAC'ın ticaret fiyatı seviyesini koruyacak hiçbir garanti bulunmuyor.

Yönetim kurulu, Trump'ın hisselerini daha erken satmasına izin vermek için oy kullanabilir. Ve bu yönetim kurulu üyeleri, Trump'a yakın kişileri içerebilir. Planlanan aday listesine göre oğlu Donald Trump Jr., eski güreş şirketi yöneticisi Linda McMahon ve Trump'ın eski ticaret temsilcisi Robert Lighthizer gibi.

Yönetim kurulunun hisse kilidini kaldırmayı onaylaması durumunda, Trump büyük miktarda nakte sahip olacak.

Muhtemel başkan adayı olan Trump, şu anda ceza ve hukuk davalarında avukatlarına karşı büyük hukuki faturalarla karşı karşıya ve üç ayrı sivil davada yarım milyar doları aşan zarar kararları bulunuyor.

Trump'ın avukatları, bir mahkeme belgesinde, teminat olarak sunulacak bir kefalet için yeterli naktinin olmadığını belirtti. Ancak cuma günü yapılan bir Truth Social gönderisinde, Trump "Şu anda neredeyse beş yüz milyon naktim var" iddiasında bulundu.