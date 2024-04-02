Donald Trump'ın Uygulaması Kapanıyor mu? Rekor Oranda Kayıp Yaşandı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 21 Şubat 2022'de Trump Medya tarafından yönetilen Truth Social isimli bir sosyal medya platformu çıkarmıştı. Trump Medya, 2023 yılında yalnızca 4.1 milyon dolar gelir elde etmişti. Son bilgilere göre de 58.2 milyon dolarlık net bir kayıp yaşandığı açıklandı.

Bu açıklamadan yalnızca birkaç saat sonra, Trump Medya %21.47 oranında düşüş yaşadı. Trump Medya & Teknoloji Grubu'nun hisseleri %25'ten fazla düşüş yaşadıktan sonra günün ilerleyen saatlerinde bir miktar toparlandı.

Trump Medya'nın hisse başına kapanış fiyatı 48.66 dolar oldu. Bu, geçen hafta halka açıldıktan sonra hisse başına 79.38 dolarlık yüksek seviyesine kıyasla 30 dolardan fazla bir düşüşü temsil ediyor.

Trump Medya İflas mı Ediyor?

Pazartesi günkü sert düşüşe rağmen, şirketin piyasa değeri hala 6.6 milyar dolar civarındaydı. Ancak Pazartesi günü kapanış fiyatına göre Trump'ın, Trump Medya'daki hisseleri yaklaşık 3.8 milyar dolar değerindeydi ve bu da geçen haftaki değerden yaklaşık 2.5 milyar dolar daha az.

Trump Medya, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı 8-K dosyasında geçen yılın kaybını açıkladı. Dosyaya göre, net kaybın büyük bir kısmı 39.4 milyon dolarlık faiz giderinden kaynaklanıyor.

Şirket sözcüsüne, eski başkan tarafından sıkça kullanılan Truth Social uygulamasının sonuçları soruldu. Trump Medya CEO'su Devin Nunes bu soruya karşılık şu açıklamada bulundu:

"Halka açık bir şirket olarak faaliyet göstermekten ve sermaye piyasalarına erişimi sağlamaktan heyecan duyuyoruz. 2023 finansal tablolarını birleşme ile kapatırken, Truth Social bugün borçsuz ve bankada 200 milyon doların üzerinde bir varlıkla duruyor. Platformumuzu genişletme ve geliştirme için birçok olanak bulunuyor. Bu fırsatlardan tam anlamıyla yararlanmayı ve Truth Social'ı Amerikan halkı için özgür konuşma platformu yapmayı amaçlıyoruz.''

SEC dosyası, Trump Medya'nın 2022'de net karının 50.5 milyon dolar olduğunu ve toplam gelirinin yalnızca 1.47 milyon dolar olduğunu gösteriyor.

Karın büyük ölçüde "türev yükümlülüklerin adil değerinde değişiklikten" elde edilen 75.8 milyon dolarlık gelirle sağlandığı belirtiliyor. Bu, Trump Medya'nın dönüştürülebilir vaat senetlerinin nasıl değerlendirildiğine işaret ediyor.

Şirketin belirttiğine göre, Trump Medya'nın geçen yıl yaşadığı kayıplar bir süre devam edebilir.

Dosya ayrıca hissedarları, Trump'un şirketteki rolünün diğer sosyal medya şirketlerinden daha büyük bir risk altına sokabileceği konusunda uyarıyor.

Ayrıca TMTG, önceki bir finansal beyanatı hazırlarken iç kontrol sistemi üzerinde önemli zayıflıklar tespit ettiğini açıkladı. Pazartesi günü itibariyle Trump Medya da bu önemli zayıflıkların hala devam ettiğini açıkladı.