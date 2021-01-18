ABD'deki Donmuş Mağara Adamı Sosyal Medyanın Gündeminde

ABD'deki bir parkta donmuş mağara adamı ​keşfedildi. Geçtiğimiz dönemde dünyanın her yerinde görülen monolitleri hatırlıyor musunuz? Bu donmuş mağara adamı onlar kadar gizemli olmasa da, parka ilk defa uğrayanların ilgisini çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde yürüyüşçüler tarafından Minneapolis'teki bir parkta keşfedilen donmuş mağara adamı, görenleri şaşırtmayı başarıyor. "Buz Adam" heykeli, Theodore Wirth Park'ta duruyor ve buza benzeyen plastikle kaplı "Zug Zug" adlı bir mağara adamını gösteriyor.

Buzlanmış mağara adamı heykeli, geçen Kasım ayında dünyayı kasıp kavuran metalik bloğa benziyor. Ancak içerisinde mağara adamının olmasıyla monolitlerden epey farklı görünüyor. Peki ya buzla kaplı mağara adamı neden parkın ortasında duruyor?

Donmuş mağara adamını neden parkın ortasında duruyor?

Dört Minnesota sanatçısı tarafından yaratılan bu donmuş mağara adamı, yerel bir etkinlik için oluşturulmuştu. Bir süredir sanatçıların garajında bekleyen mağara adamını en nihayetinde insanlara sergilemek istediler. Donmuş mağara adamını garajdan çıkarıp Minneapolis'teki Theodore Wirth Park'ta sergileyen sanatçılar, kısa süreli de olsa sosyal medyada merak uyandırabildi.

Zug Zug adlı bu 'donmuş mağara adamını' yaratan sanatçılardan biri olan Zach Schumack, buz bloğunun aslında epoksi reçineli plastik camdan yapıldığını söylüyor. Schumack verdiği demeçte, "Her gün garajıma gidip bu heykelin bana baktığını görüyordum ve bu sanat eserinin orada öylece oturması çok utanç veriyordu" ifadelerini kullandı.

Buzun olabildiğince gerçekçi olmasından dolayı pek çok kişi bu mağara adamını gerçek zannetmiş durumda. Sanat eserini ortaya koyan Zach, insanları hem sanatla uğraşmaya hem de doğada vakit geçirmeye teşvik etmek istediğini aktardı: "İnsanların televizyonlarından ve bilgisayar ekranlarından uzaklaşmasını sağladığı için memnunum."

Heykel başlangıçta belediyeden izin alınmadan dikilmiş olsa da, vatandaşların ilgisini çekmeyi başardığı için bir süre daha parkta kalacağı ifade edildi. Ayrıca heykelin yapımcısı olan Schumack, önümüzdeki günlerde Zarah adlı ikinci bir buzlu mağara adamının herhangi bir yerde ortaya çıkabileceğini söyledi.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri, Romanya ve İngiltere'de gözlemlenen gizemli monolit de sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı. Bakalım "buzdan adam" heykeli dünyada ses getirmeyi başaracak mı?