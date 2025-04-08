Trump'ın Düzeninde Apple'ın Hisseleri Eridi: iPhone Fiyatlarına Tarihi Zam Kapıda

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde gündeme getirdiği yeni vergi tarifeleri nedeniyle dünya ülkeleri çalkalanıyorken teknoloji devi Apple da Çin ile olan ticaret savaşından nasibini aldı. Donald Trump'ın Çin'den gelen ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getirme tehdidinin ardından, Apple hisseleri sert şekilde geriledi. Şirketin piyasa değeri sadece son üç işlem gününde tam 638 milyar dolar eridi.

Çin'den ABD'ye gelen ürünlere uygulanan vergi %54'e kadar çıkarken, Çin de buna karşılık ABD’den ithal edilen ürünlerde yüzde 34'lük bir tarife uygulamaya başladı. Ancak Trump, Çin'in misilleme vergilerini kaldırmaması halinde, mevcut tarifelere ek olarak yüzde 50 daha vergi getireceği tehdidinde bulundu.

Apple Hisseleri %3,7 Oranında Düştü

Pazartesi günü borsada kısmi toparlanma beklentilerine rağmen Apple hisselerindeki düşüş %3,7 oranındaydı. Son üç günde toplam düşüş oranı yüzde 19'a kadar yükseldi ve Apple'ın tarihinde nadiren görülmüş büyüklükte bir gerileme olarak adını tarihe kazıttı.

Söz konusu karar açıklanmadan evvel Apple hisseleri 223,89 dolardan işlem görüyordu. Üretici firmalara gelen ağır vergilerin altında fiyatlar 181,46 dolara kadar indi.

Trump'ın %50 daha fazla vergi getirme senaryosu gerçekleştiği takdirde Çin'den gelen ürünlerdeki toplam vergi oranı %100'ü geçecek ki bu da özellikle Apple gibi Çin' bağımlı şirketler için büyük bir mali darbe anlamına geliyor. Zaten şirketin bu kadar büyük etkilenmesinin en önemli sebebi, üretimin büyük kısmının Çin merkezli tedarikçilere dayanıyor olması.

Apple Ürünlerine Devasa Zam Gelebilir

Apple yıllardır cihazlarının büyük bölümünü Çin'de üretiyor ve ABD'ye bu yolla ithal ediyor. Alternatif üretim merkezleri olarak Hindistan, Vietnam ve Brezilya gibi ülkelere yönelmiş olsa da, bu geçişin kısa vadede tamamlanması oldukça zor gözüküyor. Uzmanlara göre şirket Trump'ın getirdiği bu ek vergileri tolere edebilmek için iPhone fiyatlarına yüzde 43 zam yapmak zorunda kalabilir.

Alternatif olarak Brezilya gibi ülkelerde üretimi artırmak da gündemde. Çünkü Brezilya'dan ABD'ye gelen ürünlerde uygulanan vergi oranı yalnızca yüzde 10 seviyesinde.