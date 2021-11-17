Don't Look Up Fragmanı Yayımlandı

Don't Look Up fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan fragman, film hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak tanıyor. Dünya çapında çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen filmin fragmanı, çıkış tarihi ve oyuncu kadrosuna dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Don't Look Up Fragmanı Neler Sunuyor?

Popüler dijital yayın hizmeti Netflix, çok başarılı oyuncuların yer aldığı film ile ilgili bir fragman paylaştı. Paylaşılan fragman, izleyiciler tarafından merak içerisinde beklenen filmde yer alan bazı sahneleri içeriyor.

YouTube isimli video paylaşım platformu üzerinden yayımlanan fragman Türkçe alt yazı desteğine sahip. 2 dakika 45 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Don't Look Up Konusu ve Çıkış Tarihi

Komedi, dram ve bilim kurgu ögelerine sahip olan Don't Look Up, 24 Aralık 2021 tarihinde Netflix isimli popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek.

Dr. Randall Mindy ve Kate Dibiasky isimli iki astronom, Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanları uyarmaya çalışır ancak hiç kimse onları umursamaz.

Don't Look Up Oyuncuları

Jennifer Lawrence (Kate Dibiasky)

Leonardo DiCaprio (Dr. Randall Mindy)

Timothée Chalamet (Yule)

Melanie Lynskey (June Mindy)

Jonah Hill (Jason Orleon)

Cate Blanchett (Brie Evantee)

Meryl Streep (Janie Orlean)

Ariana Grande (Riley Bina)

Ron Perlman (Colonel Ben Drask)

Mark Rylance (Peter Isherwell)

Michael Chiklis (Dan Pawketty)

Tyler Perry (Jack Bremmer)

Kid Cudi (Chello)

Paul Guilfoyle (General Themes)

Himesh Patel (Philip)

Rob Morgan (Dr. Clayton 'Teddy' Oglethorpe)

Robert Joy

Meghan Leathers

Senaristliğini ve yönetmenliğini Adam McKay'in üstlendiği Don't Look Up'ta çok başarılı oyuncular yer alıyor. Netflix'in yeni filmi bu sebepten ötürü dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde bekleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Meryl Streep ve Melanie Lynskey gibi isimler yer alıyor. Don't Look Up'ta ayrıca dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan şarkıcı Ariana Grande de bulunuyor.

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