Fiyatı Nasıl Uygun? 22,000 mAh Devasa Bataryalı Telefon Sahnede

Doogee, doğada çok fazla vakit geçiren kullanıcıları hedef alacak yeni bir telefon geliştiriyor. Yakında piyasaya sürülecek olan Doogee S200 Max, kesinlikle "batarya kapasitesi" kategorisinde kartları yeniden dağıtacak. Zira bu telefonun bataryası 22.000 mAh değerine sahip.

Doogee S200 Max sadece bataryasıyla değil, askeri standartlardaki dayanıklığıyla da adını şarjı en uzun giden akıllı telefonlar kategorisine ekleyecek.

İşte devasa bataryalı Doogee S200 Max'ın teknik özellikleri...

Doogee S200 Max Teknik Özellikleri

Batarya konusunda çıtayı muntazam bir noktaya çıkaran Doogee, bu telefonun bir gün değil, birkaç gün dayanmasını sağlamış ve bu bataryaya eşlik etmesi için diğer özellikleri de yüksek seviyede tutmuş. Az önce de belirttiğimiz üzere bu telefon; vaktinin çoğunu doğada, insanlardan ve kamuya açık yerlerden uzak bölgelerde geçirenler için tasarlanmış. Ancak telefonlarını sıklıkla şarj etmek istemeyenler için de gayet makul bir seçenek.

Bu kadar büyük bir bataryayı şarj etmenin uzun süreceği düşünülebilir. Ancak 66W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolum yapılabiliyor.

Cihazın ön yüzünde 6.72 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlük sunan 120Hz LCD ekran yer alırken, arka yüzeyde konumlandırılmış 1.3 inçlik kare yardımcı ekran, saat görünümü, bildirim önizlemeleri, YouTube videoları ve animasyonlu imza gibi işlevler bulunuyor.

Telefon kutudan doğrudan Android 15 ile çıkıyor. Cihazın kalbinde 5G destekli MediaTek Dimensity 7050 yonga seti bulunuyor. Yonga setine 16 GB RAM ve tam 512 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Dileyen kullanıcılar, microSD kart desteğiyle 2 TB'a kadar alan genişlemesi sağlayabiliyor.

Doogee S200 Max Kamera ve Dayanıklılık Detayları

S200 Max, IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip; bu da cihazın suya, toza ve düşmelere karşı üstün koruma demek oluyor. Yine özellikle medeniyetten uzakta vakit geçirenleri kapsayacak pek çok faydalı özellik de bulunuyor. Bunlar;

10 metreye kadar aydınlatan LED fener

5 farklı fener modu Yüksek Düşük Flaş Acil Durum Ultra Parlak

NFC Desteği

Parmak izi okuyucu

Özelleştirilebilir kısayol tuşları

Çift SIM desteği

Son olarak, cihazda Samsung sensörüne sahip 108 MP kamera bulunuyor. Ön kamerası 32 MP iken, gece görüş kamerası 20 MP ve Sony sensörüyle bezenmiş. Bu güçlü kamera donanımına 2 MP makro lens eşlik ediyor.

S200 Max Fiyatı Ne Kadar?

Özelliklerine rağmen Doogee S200 Max, standart bir telefon fiyatına satılıyor. S200 Max fiyatı 559.99 dolar (₺49.339,54 civarı) olacak. Renk seçenekleri (Altın ve Gri) arasında fiyat farkı bulunmuyor. S200 Max çok yakında global e-ticaret platformlarındaki yerini alacak.