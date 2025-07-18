Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefonlar Belli Oldu!

Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar hangileri? Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi bir parçası ve günümüzde neredeyse her iş için onlara güveniyoruz. Ancak yoğun kullamım düşük pil ömrü gibi handikapları da beraberinde getiriypr. Yine de bazı üreticilerin bu konuda diğerlerinden daha iyi olduğunu söylemek mümkün. İşte pil performansıyla öne çıkan ve şarjı en uzun dayanan telefonlar sıralaması!

Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefon Modelleri - Temmuz 2025

Honor Magic7 Lite – 164 Honor X9c – 164 Motorola Edge 60 Pro – 164 Oppo Find X7 Ultra – 160 Honor Magic6 Pro – 157 Honor Magic6 Lite – 156 Honor X9b – 156 Oppo Find X8 – 156 Oppo Find X8 Pro – 155 Honor Magic5 Lite 5G – 152 Motorola Edge 2025 – 152 Honor X7b – 151 Oppo Find X6 Pro – 151 Honor Magic6 Lite – 150 Honor X7a – 147 Oppo Reno12 Pro – 147 Realme GT Neo 5 – 147 Oppo Reno6 5G – 146 Honor 200 – 145 Honor 200 Pro – 145 Oppo Reno12 – 144 Realme GT Neo 2 5G – 144 Honor X9a (yok) Samsung Galaxy S23 Ultra – 142 Honor Magic5 Pro – 141 Oppo Reno8 5G – 141 Asus ROG Phone 6 – 140 Sony Xperia 10 V – 140 Oppo Reno8 Lite 5G – 139 Huawei P60 Pro – 138

DXOMARK’ın Temmuz 2025 verilerine göre en iyi batarya performansına sahip telefon Honor Magic7 Lite oldu. 164 puanla zirveye yerleşen cihazı aynı puanı alan Honor X9c ve Motorola Edge 60 Pro takip etti. Listenin devamında 160 puanla Oppo Find X7 Ultra dördüncü sırada yer alırken, 157 puanla Honor Magic6 Pro beşinci sırada kendine yer buldu.

Honor Magic6 Lite ve Honor X9b, 156 puanla altıncı sırayı paylaşırken, onları Oppo Find X8, Oppo Find X8 Pro, Honor Magic5 Lite 5G ve Motorola Edge 2025 izliyor. Peki sıralamanın devamında hangi cihazlar var? Bu modellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.