Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefonlar Belli Oldu!
Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar hangileri? DXOMARK, Temmuz 2025'e dair en iyi bataryaya sahip akıllı telefonlar listesini yayınladı. İşte en iyiler!
Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar hangileri? Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi bir parçası ve günümüzde neredeyse her iş için onlara güveniyoruz. Ancak yoğun kullamım düşük pil ömrü gibi handikapları da beraberinde getiriypr. Yine de bazı üreticilerin bu konuda diğerlerinden daha iyi olduğunu söylemek mümkün. İşte pil performansıyla öne çıkan ve şarjı en uzun dayanan telefonlar sıralaması!
Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefon Modelleri - Temmuz 2025
- Honor Magic7 Lite – 164
- Honor X9c – 164
- Motorola Edge 60 Pro – 164
- Oppo Find X7 Ultra – 160
- Honor Magic6 Pro – 157
- Honor Magic6 Lite – 156
- Honor X9b – 156
- Oppo Find X8 – 156
- Oppo Find X8 Pro – 155
- Honor Magic5 Lite 5G – 152
- Motorola Edge 2025 – 152
- Honor X7b – 151
- Oppo Find X6 Pro – 151
- Honor Magic6 Lite – 150
- Honor X7a – 147
- Oppo Reno12 Pro – 147
- Realme GT Neo 5 – 147
- Oppo Reno6 5G – 146
- Honor 200 – 145
- Honor 200 Pro – 145
- Oppo Reno12 – 144
- Realme GT Neo 2 5G – 144
- Honor X9a (yok)
- Samsung Galaxy S23 Ultra – 142
- Honor Magic5 Pro – 141
- Oppo Reno8 5G – 141
- Asus ROG Phone 6 – 140
- Sony Xperia 10 V – 140
- Oppo Reno8 Lite 5G – 139
- Huawei P60 Pro – 138
DXOMARK’ın Temmuz 2025 verilerine göre en iyi batarya performansına sahip telefon Honor Magic7 Lite oldu. 164 puanla zirveye yerleşen cihazı aynı puanı alan Honor X9c ve Motorola Edge 60 Pro takip etti. Listenin devamında 160 puanla Oppo Find X7 Ultra dördüncü sırada yer alırken, 157 puanla Honor Magic6 Pro beşinci sırada kendine yer buldu.
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