Xiaomi'den Dev Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

Nisan ayında uygun fiyata güçlü donanım sunan Redmi Turbo 4 Pro'yu duyuran Xiaomi, serinin yeni telefonu üzerinde çalışıyor. Redmi Turbo 5 isimli telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon devasa batarya ve yüksek şarj hızıyla öne çıkacak.

Redmi Turbo 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi Turbo 5, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Redmi Turbo 4'te 6,67 inç ekran büyüklüğü, 120Hz yenilme hıız ve 1220 x 2712 piksel çözünürlük tercih edilmişti.

Redmi Turbo 5'in 6550 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Telefon 90W veya 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. Böylece telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.

Xiaomi'nin yeni telefonu 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. Telefonun ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olacağı da tahmin ediliyor.

Redmi Turbo 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 4 için 1999 yuan (11.214 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 5'in ise 2000 yuan civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

Redmi Turbo 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi Turbo 5'in 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor.