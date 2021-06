DOOM Eternal’ın PlayStation 5 ve Xbox Series güncellemesi yayınlandı. Diğer bir deyişle, son oyunu yeni nesil cihazınızın gücüyle oynayabilmeniz mümkün olacak. Detaylar haberimizde.

Birinci kişi bakış açısı perspektifinden oynanan oyunların güçlü bir temsilcisi olan DOOM, son olarak DOOM Eternal ile karşımıza çıkmıştı. id Software tarafından geliştirilen oyun, Bethesda yayıncılığında 2019 yılının Mart ayında satışa sunulmuştu. Eleştirmenlerden yüksek puanlar alan DOOM Eternal, aynı yıl içerisinde düzenlenen Oyun Eleştirmenleri Ödülleri’nde En İyi PC Oyunu ve En İyi Aksiyon Oyunu ödüllerini de kazanmıştı.

2016 yılında çıkan DOOM için devam niteliği taşıyan ve geride bıraktığımız zaman içerisinde The Ancient Gods - Part One ve Part Two olmak üzere iki büyük genişletme paketi de yayınlanan oyun, hem aksiyon hem de görsel anlamda bir hayli doyurucu ve göz alıcı bir deneyim sunuyor. Şimdi de bu deneyim, PC ve PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarında bir üst seviyeye taşınıyor.

DOOM Eternal’ın PlayStation 5 ve Xbox Series Güncellemesini İndirin!

Geçtiğimiz haftalarda Bethesda ve id Software tarafından yapılan açıklama ile yeni güncelleme bugün itibarıyla yayınlandı. PlayStation 5 boyutu 70 GB olan güncelleme, oyunu en iyi hale getirerek, aralarında seçim yapabileceğiniz Performance (Performans), Balanced (Dengeli) ve Ray Tracing (Işın İzleme) olmak üzere üç farklı mod getiriyor. Yaptığınız seçime göre de oyunu geliştirilmiş görsellik, arttırılmış performans ve Işın İzleme desteği veya 4K 60 FPS veya seçeneğe bağlı olarak 120 FPS modunda oynayabileceksiniz. Geliştirici tarafından belirtilene göre, tüm yeni görsel modlar dinamik çözünürlük ölçeklendirmesi sunacak iken Dengeli ve Performans modlarında Işın İzleme kullanılamayacak.

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series platformlarına göre modlar ve teknik ayrıntıları ise şöyle:

Xbox Series S

Performans Modu: 1080p - 120 FPS

Dengeli Mod: 1440p - 60 FPS

Işın İzleme Modu: Mevcut Değil

Xbox Series X

Performans Modu: 1800p - 120 FPS

Dengeli Mod: 2160p - 60 FPS

Işın İzleme Modu: 1800p - 60 FPS

PlayStation 5

Performans Modu: 1584p - 120 FPS

Dengeli Mod: 2160p - 60 FPS

Işın İzleme Modu: 1800p - 60 FPS

PC platformunda ise Işın İzleme teknolojisi desteklenen ekran kartlarında seçilebilir olup, Performans modu 120hz uyumlu ve Dengeli mod da 4K uyumlu bir ekran kartı gerektirecek.

DOOM Eternal Konusu

2016 yılının DOOM’u devam ettiren yeni oyunun hikayesine göre, tüm yaşananlara rağmen Dr. Samuel Hayden Cehennem enerjisini kullanmaya devam ediyor. Haliyle çalışmalar dünyayı da felakete sürüklüyor ve şeytanlar Mars sonrasında gezegenimizi de istila etmeye başlıyorlar. İnsanlık hızla yok oluşa giderken, yaşananlara dur demek ve kaosu dindirmek ise bir kez daha DOOM Slayer olarak bize düşüyor.