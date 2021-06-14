Doom Eternal PS5 ve Xbox Series X / S Çıkış Tarihi Açıklandı

Doom Eternal PS5 ve Xbox Series X / S çıkış tarihi ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile birlikte popüler FPS oyununun yeni nesil oyun konsollarına ne zaman çıkacağı belli oldu. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Doom Eternal PS5 ve Xbox Series X / S'e Ne Zaman Çıkacak?

İd Software tarafından id Tech 7 oyun motoru ile geliştirilen Doom Eternal, 2020 yılında PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ve Stadia platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti. Bethesda Softworks, geçtiğimiz yılın ağustos ayında popüler video oyununun PlayStation 5 ve Xbox Series X / S isimli yeni nesil oyun konsollarına da geleceğini duyurmuştu.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından beğenilen FPS oyununun yeni nesil oyun konsollarına ne zaman çıkacağı belli oldu. Yayıncı Bethesda Softworks ve geliştirici id Software tarafından yapılan açıklamaya göre başarılı video oyunu, 29 Haziran tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Oyunun PS4 ve Xbox One sürümlerine sahip olan oyunculara ücretsiz yükseltme seçeneği sunulacak. Yani PS4 sürümüne sahip olan kişiler, oyunun PS5 sürümünü ücretsiz olarak elde edebilecek. Aynı durum Xbox One için de geçerli.

Aktarılan bilgilere göre Xbox Series X, Doorm Eternal'ı Performans Modunda 1800p çözünürlükte 120 FPS, Dengeli Modda 2160p çözünürlükte 60 FPS, Işın İzleme Modunda ise 1800p çözünürlükte 60 FPS oynatabilecek.

Xbox Series S isimli yeni nesil oyun konsolu, başarılı video oyununu Performans Modunda 1080p çözünürlükte 120 FPS, Dengeli Modda 1440p çözünürlükte 60 FPS oynatabilecek.

PlayStation 5, Doom Eternal'ı Performans Modunda 1584p çözünürlükte 120 FPS, Dengeli Modda 2160p çözünürlükte 60 FPS, Işın İzleme Modunda ise 1800p çözünürlükte 60 FPS oynatabilecek.

Oyunun tüm sürümlerinde dinamik çözünürlük ölçekleme kullanılacak. Bu durum, yukarıda yer alan çözünürlüklerin yalnızca en iyi senaryoda mümkün olacağı ve grafik açısından yoğun olan anlarda düşürüleceği anlamına geliyor.

Doom Eternal, Steam isimli dijital oyun mağazasında bir hafta boyunca en çok satan video oyunu olmayı başarmıştı. Buna ek olarak 100 binden fazla oyuncu, popüler FPS oyununu eşzamanlı olarak oynamıştı.