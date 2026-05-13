Sevilen Rol Yapma Oyunu İndirime Girdi: Fiyatı Yarı Yarıya Düştü!

Steam sevilen rol yapma Kingdom Come: Deliverance 2 için dikkat çeken bir indirim başlattı. Bu kampayla birlite yapımın fiyatında ciddi bir düşüş yaşandı. Peki Kingdom Come: Deliverance 2 indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Kingdom Come: Deliverance 2 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Kingdom Come: Deliverance 2, Steam’de yüzde 50'lik bir indirime girdi. Bu kampanya kapsamında oyunun fiyatı 59,99 dolardan (2.724 TL) 29,99 dolara (1.362 TL) kadar geriledi. Bununla birlikte kampanyanın ise 18 Mayıs’a kadar geçerli olacağını söyleyebiliriz.

Kingdom Come: Deliverance 2 Nasıl Bir Oyun?

2025 yılının başlarında piyasaya sürülen Kingdom Come: Deliverance 2’yi birinci şahıs aksiyon rol yapma oyunu olarak tanımlayabiliriz. 15. yüzyıl Ortaçağ Avrupa’sında geçen oyunda serinin ilk yapımından da tanıdığımız Henry karakterini kontrol ediyoruz ve hikaye açısından doğrudan ilk oyunun devamını deneyimliyoruz. Kısacası saatlerinizi harcayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir oyun diyebiliriz.

Kingdom Come: Deliverance 2 Türkçe Desteği Var mı?

Kingdom Come: Deliverance 2’nin Steam sayfasına baktığımızda Türkçe arayüz ve altyazı desteğinin bulunduğunu görüyoruz. Ancak maalesef Türkçe seslendirme desteği şu an için mevcut değil. Seslendirme desteği yalnızca İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi dillerde sunuluyor.

Kingdom Come: Deliverance 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (ve ya üstü)

İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), AMD Radeon RX 580

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Kingdom Come: Deliverance 2’yi daha önce deneyimleme şansım olmadı. Fakat özellikle çevremden oyunla ilgili çok olumlu yorumlar duydum diyebilirim. Özellikle hikayesinin sürükleyici olduğu ve oynanış mekaniklerinin de gerçekten tatmin edici olduğunu söylüyorlardı. Sanırım ben de bu indirimden yararlanacağım.