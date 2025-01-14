Bir Dönemin Efsanevi Oyunlarından DOOM, PDF Dosyasında Çalıştırıldı!
90'lı yılların efsaneleşen FPS oyunu DOOM'un PDF dosyası içerisinde oynanabilen yeni bir versiyonu geliştirdi.
Günümüz FPS oyunlarının atası olarak görülen DOOM yapımı, daha öncesinde günümüz bilgisayarları ve oyun konsollarında farklı dosya tiplerinde çalıştırılmıştı. Öyle ki sevilen oyunun CAPTCHA testlerinde bile çalıştırıldığına şahit olmuştuk. Şimdiyse bir DOOM hayranı, oyunu bir pdf dosyası içerisine yüklemeyi başardı.
DOOM'un yeni PDF versiyonu, direkt olarak tarayıcı üzerinden çalıştırabildiği gibi akıcı bir şekilde oynanabiliyor.
DOOM'un PDF Versiyonu Oldukça Basit Bir Sisteme Sahip
Aktarılanlara göre “ading.dev” kullanıcı adlı bir geliştirici, kısa bir süre önce sevilen DOOM yapımının farklı platformlarda çalıştırılmasından esinlenerek oyunun PDF dosyası içerisinde oynanabilen yeni bir versiyonunu geliştirdi. "DOOM.pdf" isimli dosya herkes tarafından erişebildiği gibi, nispeten kolay bir oynayışa sahip.
PDF dosyasında hazırlanan port ile birlikte oyunu WASD tuşları ve boşluk butonu ile oynayabiliyorsunuz. Dileyen kişiler, PDF dosyasında eklenen kontrol komutları ile de oyununu deneyimleyebilir. Yeni DOOM versiyonunun arkasındaki sistem ise oldukça basit. Geliştirici, konu hakkında yaptığı paylaşımda oyunu JavaScript’i destekleyen PDF’ler sayesinde oluşturabildiğini açıkladı. Bu ilginç oyunu deneyimlemek için buraya tıklayabilirsiniz.
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