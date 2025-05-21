DOOM: The Dark Ages Fırtına Gibi Geçti, Eternal'a Fark Attı

Bethesda, DOOM: The Dark Ages'ın yalnızca birkaç saat içinde 3 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. Serinin tarihindeki en hızlı çıkış olarak kayıtlara geçen oyun, DOOM Eternal ile karşılaştırıldığında bu seviyeye yedi kat daha hızlı ulaştı.

Ancak burada ufak bir not düşmek gerekiyor: Eternal, çıktığında Game Pass'te yer almamıştı. The Dark Ages ise ilk günden itibaren bu abonelik sisteminde yer aldı ve bu detayın oyunun başarısındaki katkısı büyük.

Microsoft'un Bethesda'yı 2021'de satın almasının ardından DOOM serisinin Game Pass'e taşınması, oyuncu erişimini ciddi şekilde artırdı.

Ray Tracing Sayesinde Başarılı Oldu

Nvidia'nın açıklamasına göre oyun Haziran ayında bir güncellemeyle path tracing özelliğine kavuşacak. Aynı güncellemeyle birlikte DLSS Ray Reconstruction desteği de eklenecek. Bu destekle beraber oyun şöyle bir optimizasyona kavuşacak:

id Software'den Billy Khan, Digital Foundry'e verdiği röportajda bu oyun motorunun ray tracing olmadan hayal bile edilemeyeceğini söyledi. Yani oyunun bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden biri de hiç şüphesiz ray tracing desteği.

DOOM: The Dark Ages Steam Puanı

Yeni oyun, DOOM Eternal'ın aşırı tempolu yapısını biraz törpüleyip, DOOM (2016) havasına daha yakın bir denge yakaladı. 20'den fazla bölümle uzun bir hikaye sunan oyun, hem nostalji arayanlara hem de yenilik isteyenlere hitap ediyor.

Ufak tefek pürüzleri olsa da genel olarak oldukça başarılı bulunmuş durumda. Steam kullanıcı puanları şu an %86 seviyesinde.