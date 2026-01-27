Bir Dönemin Efsane Oyunu Artık Kulaklıkla Bile Oynanabiliyor!

Doom, çoğu oyuncunun gönlünde taht kurmayı başaran sayılı oyun serilerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu serinin en gözde oyunu ise 1993 yapımı Doom olabilir. O kadar çok sevildi ki onu yıllar içinde pek çok yere getirdiler. Bazen bir hesap makinesi bazen PDF dosyasında çalıştırıldı. Görünüşe göre şimdi de kulaklık ile Doom dönemi başlıyor.

Kulaklık ile Doom Oynatan Doombuds Duyuruldu

Doom oynamanızı mümkün hâle getiren kulaklık geliştirmek üzere başlanan projeye Doombuds adı verildi. PineBuds Pro'nun üzerine inşa edilen bu proje, Avustralyalı web geliştiricisi Arin Sarkisian tarafından yürütüldü. PineBuds Pro'nun açık kaynak yazılımı ve birkaç teknik değişiklik sayesinde oyun tamamen kulaklığın kendi işlemcisi üzerinde çalışıyor.

Sadece donanım tarafında değil, Doom'un kendisi de büyük bir değişikliğe uğradı. Oyunun standart shareware dosyası yerine yalnızca 1.7 MB boyutunda olan Squashware adlı sadeleştirilmiş dosya tercih edildi. Orijinal dosyanın boyutunun bundan iki kat daha büyük olduğunu belirtmek gerekiyor.

Kulaklığın içindeki ARM Cortex M4F çipinin ana görevi esasında ses işlemek üzerine kurulu olsa da oyunun grafiklerini gerçek zamanlı olarak JPEG formatına dönüştürüp dışa aktarmak üzere bir hız aşırtma yapıldı. Bunun sonucunda ise 100 MHz'den 300 MHz'e ulaşıldı. Arada yüzde 200'lük bir artış söz konusu.

Oyun, klasik 320 × 200 piksel çözünürlük ve 18 FPS'te çalışıyor. Artık proje için oluşturulan web sitesi (Doombuds) üzerinden kullanıcılar sıraya girip oyunu doğrudan kulaklık ile oynanabiliyor. Kulaklıklar, üreticinin web sitesinde 69.99 dolara (3 bin 36 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.