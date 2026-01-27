975 TL'lik İki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında iki oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Aksiyon RPG ve rogue-like türlerindeki bu oyunlar sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Steam'de Hellcard ve Wayfinder bedava oldu. Hellcard'ı 2 Şubat 2026 saat 21.00, Wayfinder'ı ise 29 Ocak 2026 saat 10.00'a kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Söz konusu oyunları ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

Söz konusu adımı uyguladıktan sonra oyunları indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabiliriniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. Ayrıca Wayfinder için bir indirim kampanyası da başladı. Yüzde 70 oranında indirime giren Wayfinder, 12.49 dolar (542 TL) yerine 3.74 dolar (162 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Hellcard, roguelike oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda zindanlarda ilerlerken karşımıza çıkan düşmanlarla mücadele etmek için kartlar kullanmamız gerekiyor. Her kart farklı bir hamle ya da yetenek sağlıyor. Savaş esnasında düşmanların harita üzerindeki konumları stratejiyi doğrudan etkiliyor. Oyunda tek oyunculu ve çevrim içi eşli modlar mevcut.

Aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Wayfinder'da her karakterin kendien özgü yetenekleri ve oyun tarzı bulunuyor. Bu da oyunculara farklı deneyimler sunuyor. Zindanlarda düşmanlarla savaşıp ganimetler toplamaya çalışıyoruz. Bu ganimetler sayesinde yeni ekipmanlar üretebiliyor ve karakterleri güçlendirebiliyoruz.