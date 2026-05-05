24 Gün Pil Ömürlü Akıllı Saat Globalde! NFC Desteği ve Dahası

Xiaomi, ilk olarak geçen yılın Ekim ayında tanıttığı akıllı saati Redmi Watch 6'yı küresel pazara getirdi. Bir önceki model Redmi Watch 5'in yerine gelen bu model, yüksek parlaklık değeri, uzun pil ömrü ve gelişmiş sağlık ve spor özellikleri ile ön plana çıkıyor. Ayrıca cihaz şık tasarımı sayesinde bulunduğu her ortamda kendini gösteriyor.

Redmi Watch 6'nın Global Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Watch 6'nın standart sürümü için 123 dolar (5 bin 561 TL) fiyat etiketi belirlendi. NFC versiyonu içinse 137 dolar (6 bin 194 TL) fiyat etiketi belirlenmiş durumda. NFC özelliği bulunmayan diğer modele göre arasında 14 dolarlık (633 TL) bir fark bulunuyor.

Redmi Watch 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin küresel pazarda satışa sunulan Redmi Watch 6 isimli akıllı saati henüz Türkiye'de satışta değil fakat bu durum, cihazın hiçbir zaman Türkiye'deki kullanıcılarla buluşmayacağı anlamına gelmiyor. Öyle ki akıllı saat her ülkede aynı anda sunulmayabiliyor, bazı ülkelere daha geç gelebiliyor. Kaldı ki Redmi Watch 5 şu an Türkiye'de zaten satışta. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni modelin de Türkiye'ye gelebileceğini söyleyebiliriz.

Redmi Watch 6'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Watch 5 şu an Türkiye'de 5 bin 699 TL'ye satılıyor. Bu fiyatı dikkate alacak olursak yeni akıllı saatin 6 bin TL'ye yakın bir fiyat etiketiyle Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceği söylenebilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini ayrıca not düşelim.

Redmi Watch 6'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 2,07 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 432 x 514 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

Maksimum Parlaklık: 2000 nit

Spor Modu: 150+

Sağlık Özellikleri: Uyku takibi, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi izleme, stres seviyesi takibi, kadın sağlığı takibi ve nefes egzersizleri

Ağırlık: 31 gram (kayış hariç)

Batarya Kapasitesi: 550 mAh

Pil Ömrü: 24 güne kadar

Redmi Watch 6'nın Ekran Özellikleri Neler?

Redmi Watch 6, 2,07 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 432 x 514 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ekranın boyutu ve çözünürlük, daha geniş alan sunarak kolay bir okuma imkânı elde etmenizi sağlarken AMOLED ekran ise canlı görüntü ve derin siyahlar elde etmenizi sağlayacaktır.

60Hz yenileme hızı ise animasyonların akıcı hissiyat uyandırmasına yardımcı olacaktır. Yüksek parlaklık değeri sayesindeyse yoğun gün ışığı altında dahi akıllı saatin ekranını net şekilde görebileceğinizi belirtelim. Güneş altında elinizle gölge yapmak zorunda kalmayacaksınızdır. Bu arada bir önceki model Redmi Watch 5 de 432 x 514 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 2,07 inçlik AMOLED ekranla piyasaya sürülmüştü.

Redmi Watch 6'nın Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, hafif kullanımda 24 güne kadar pil ömrü sunuyor. Günlük kullanımda ise 12 güne kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Yoğun kullanımda ise bu süre 7 güne kadar düşüyor. Redmi Watch 5'in de 24 güne kadar pil ömrü sunan bir model olarak kullanıcıların karşısına çıktığını hatırlatalım.

Redmi Watch 6'nın Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

150'den fazla spor modu sunan Redmi Watch 6, koşu, bisiklet sürme, yürüyüş ve daha birçok aktivite için detaylı veri sağlıyor. Sağlık tarafında ise uyku takibi, nefes egzersizleri, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi izleme özelliklerini sunuyor. Buna ek olarak kadın sağlığı takibi ve sürekli stres takibi özellikleri mevcut.

Editörün Yorumu

Redmi Watch 6'nın küresel pazarda etkili bir model olacağını düşünüyorum. Akıllı saat oldukça yüksek pil ömrü ile birlikte geliyor. Sağlık ve spor tarafında ihtiyaç duyulan tüm özellikleri sunuyor. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında cihaza olan ilgi düzeyinin epey yüksek olacağını söyleyebilirim. Bunun da günün sonunda satışlara olumlu katkısı olacaktır.