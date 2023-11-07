Doritos'tan İlginç Yazılım: Cipsin Çıtırtı Sesini Engelliyor!

Doritos, dünyanın dört bir yanındaki insanların fazlasıyla aşina olduğu o korkunç çıtırtı sesini susturan "çıtırtı engelleme" isimli yazılımını piyasaya sürdü.

Arkadaşlarıyla çevrim içi oyun oynayan herkes, bir takım arkadaşı atıştırmalık bir şeyler yerken kulaklığından gelen o rahatsız edici çıtırtı sesine aşinadır. Tam da bu sebeple Doritos, bu sesin karşı tarafa gitmesini engellemek için yapay zekâ destekli bir yazılım sunuyor.

Doritos'un Yapay Zekası Nasıl Çalışıyor?

Yazılım geliştiricisi Dylan Fashbaugh, Doritos için bu yapay zekâyı 6 ay boyunca 5.000'den fazla Doritos çıtırtısının sesi üzerinde eğitti ve rahatsız edici sesin ayırt edilebilmesini sağladı.

Doritos, araştırmanın Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin %46'sının diğer insanların yemek yeme sesinden hoşlanmadığını ve %35'inin diğerlerinin atıştırmalıkları çıtırdatma sesini dikkat dağıtıcı bulduğunu gösterdiğini söyledi.

Yazılımı PC'de kullanmak isteyenler buradan ücretsiz olarak indirebiliyor.

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