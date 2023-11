Elon Musk'ın İlk Yapay Zekâ Modeli Grok Çıktı: ChatGPT'yi Geride mi Bırakacak?

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün Elon Musk kendi yapay zekâ şirketi olan xAI ile ilgili bir haber vermişti. Şirketin ilk yapay zekâ modelini piyasaya süreceğini söylemişti. Merakla beklenen yeni teknoloji çıkış yaptı.

xAI ekibi tarafından geliştirilen "Grok" adındaki sohbet botu piyasadaki yerini aldı. Şimdilik yalnızca X Premium Plus aboneleri tarafından kullanılabilen sohbet botu, birçok yönden incelendi.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi