Elon Musk'ın İlk Yapay Zekâ Modeli Grok Çıktı: ChatGPT'yi Geride mi Bırakacak?

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün Elon Musk kendi yapay zekâ şirketi olan xAI ile ilgili bir haber vermişti. Şirketin ilk yapay zekâ modelini piyasaya süreceğini söylemişti. Merakla beklenen yeni teknoloji çıkış yaptı.

Bazı Noktalarda ChatGPT'den Daha İyi!

xAI ekibi tarafından geliştirilen "Grok" adındaki sohbet botu piyasadaki yerini aldı. Şimdilik yalnızca X Premium Plus aboneleri tarafından kullanılabilen sohbet botu, birçok yönden incelendi.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2023

Grok-1 adıyla tanıtılan yeni yapay zekâ modelinin piyasadaki diğer modellerden en büyük farkı X'ten veriler alarak gerçek zamanlı bilgi toplayabilmesi oldu. Ayrıca yine diğer modellerden farklı olarak ona sorulan soruları esprili bir şekilde yanıtlayacağı öğrenildi.

Yeni yapay zekâ modeli Grok, matematik ve kodlama alanlarında akademik testlere tabi tutuldu. Sonuçlara göre sohbet botunun ChatGPT 3.5’ten daha iyi olduğu ancak GPT-4'ü henüz yakalayamadığı görüldü.

Şirketin yapay zekâ modeli hakkında 'hızla gelişecek çok erken bir beta sürümü' olduğunu söylemesi de dikkatlerden kaçmadı. İki aylık eğitimle ortaya çıkarılan Grok, insanlığa fayda sağlamak amacıyla geliştirildi.

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