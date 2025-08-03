Dost musun Düşman mı? Yapay Zeka Her Ay 10 Bin Kişiyi İşinden Ediyor!

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında bizlerle birlikte öğreniyor, araştırıyor ve resmen yaşıyor. Bu kapsamda bize yardımcı olmasının yanında bazı zararları da dokunuyor. Örneğin yapılan bir araştırmaya göre yapay zeka uygulamaları her ay 10 binlerce insanı işinden ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yapay Zeka Her Ay 10 Binlerce İnsanı İşsiz Bırakıyor!

ABD merkezli danışmanlık firması Gray & Christmas tarafından yayımlanan yeni rapor yalnızca Temmuz 2025’te 10 binden fazla çalışanın yapay zekâ nedeniyle işten çıkarıldığını gösteriyor. Toplamda ise özel sektörde 806 binin üzerinde kişi işini kaybetti. Bu rakam pandeminin zirve yaptığı 2020'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

En büyük darbeyi teknoloji sektörü aldı. 89 binin üzerinde çalışan işten çıkarıldı ve bu sayı geçen yıla göre yüzde 36’lık artış anlamına geliyor. Bu kişilerin en az 27 bininin doğrudan üretken yapay zekâ sistemlerinin kullanıma alınmasıyla işsiz kaldığı belirtiliyor. Yapay zekâ yalnızca işten çıkarmaları değil işe alım süreçlerini de etkiliyor.

Kariyer platformu Handshake’in verilerine göre üniversite mezunlarının başvurabileceği giriş seviyesi pozisyonlar geçen yıla göre yüzde 15 azalmış durumda. Aynı dönemde iş ilanlarında “AI” teriminin geçme oranı ise yüzde 400 arttı. Bu da artık birçok işin yapay zekâ bilgisi olanlara göre şekillendiğini gösteriyor.

Amazon CEO’su Andy Jassy geçen ay yaptığı açıklamada “Yapay zekâ sayesinde verimlilik artacak ama bu istihdamda azalmaya neden olacak” dedi. Ford CEO’su Jim Farley ise “ABD’deki beyaz yaka çalışanların yarısı değiştirilecek” ifadeleriyle çok daha net konuştu. OpenAI CEO’su Sam Altman gibi isimler yapay zekâ sayesinde temel gelir gibi sistemlerin mümkün olabileceğini savunuyor.

Ancak bu tür sistemlerin hayata geçirilmesi bugünkü ekonomik düzen içinde fazlasıyla ütopik. Nitekim bu yıl AI nedeniyle işini kaybeden binlerce kişi için bu tür teoriler hiçbir gerçeklik taşımıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...