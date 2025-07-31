Kadro Almayı Başardı: ChatGPT Öğretmen Oluyor!

Yapay zeka hayatımıza entegre bir şekilde bizimle düşünmeye, öğrenmeye ve araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda pek çok farklı sohbet botu kullanıcılara sunulurken OpenAI işleri bir adım öteye götürmeyi başardı. ChatGPT'ye yeni eklenen "ders çalışma modu" ile öğrencilerin en sevdiği yapay zeka aracı olmayı hedefliyorlar. İşte konuyla ilgili detaylar...

ChatGPT’ye “Study Mode” Geldi: Yapay Zeka Öğretmenliğe Başlıyor!

OpenAI yapay zeka destekli ChatGPT platformuna öğrencilere yönelik dikkat çekici bir özellik ekledi. “Study Mode” adı verilen bu yenilik, kullanıcıların yalnızca doğru cevabı öğrenmesini değil konuyu derinlemesine kavramasını hedefliyor. Öğrenci merkezli bu mod 29 Temmuz Salı itibarıyla dünya genelindeki tüm ChatGPT kullanıcılarına sunuldu.



Yeni sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri geleneksel soru-cevap yönteminin ötesine geçmesi. ChatGPT öğrencinin bilgi düzeyini ölçmek için karşılıklı etkileşim kurmaya çalışıyor ve kullanıcı yeterince çaba göstermedikçe doğrudan yanıt vermiyor. Bu da “Study Mode”u sıradan bir cevap motorundan çıkarıp dijital bir öğretmen kimliğine büründürüyor.

Öğrenme süreci öğrencinin aktif katılımı ve düşünme becerisiyle şekilleniyor. Şimdilik bireysel kullanıcılar için isteğe bağlı olarak devreye alınan bu özellik yakında kurumsal kullanım alanlarında da yaygınlaşacak. OpenAI yakın dönemde okullara toplu lisanslama yöntemiyle sunulan Edu paketi kapsamında da bu modu erişime açmayı planlıyor.

Edu eğitim kurumlarına özel geniş ölçekli planlar sunarak öğrencilerin yapay zekadan denetimli şekilde faydalanmasını mümkün kılıyor. Henüz deneysel nitelikte olan bu özellik öğretmen veya veliler tarafından zorunlu kılınamıyor. Ancak OpenAI gelecekte daha yapılandırılmış ve denetimli kullanım senaryoları için yeni araçlar geliştirmeyi planlıyor.

Yani yakında öğretmen gözetiminde ilerleyen etkileşimli öğrenme ortamlarının da kapısı aralanabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...