Netflix'e DOTA: Dragon's Blood Animesi Geliyor!

Netflix, DOTA: Dragon's Blood animesinin tanıtım fragmanı yayımlandı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen animenin yayın tarihi de belli oldu. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

DOTA: Dragon's Blood Animesi Yayın Tarihi

Dünya genelinde çok popüler bir dijital yayın platformu olan Netflix, milyonlarca oyuncu sevindiren bir iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan iş birliği sonucunda DOTA'nın animesi hazırlanmaya başladı. Anime dizisinin yapımcılığını Studio MIR üstlendi. Güney Kore merkezli animasyon stüdyosu, daha önce The Legend of Korra, Black Dynamite, The Boondocks, Voltron: Legendary Defender, Young Justice: Outsiders, Batman: Soul of the Dragon, The Death of Superman gibi dizi ve film projelerinde yer aldı.

Güney Koreli şirket Studio MIR, ayrıca League of Legends – Road to the Cup, Guardians of the Galaxy, Batman: Death in the Family gibi kısa filmlerin yapımcılığını da üstlendi. Dizinin sorumluluğunu ve baş yapımcılığını Ashley Edward Miller yapıyor. İlk olarak 2000 yılında Andromeda dizisinin yazarlığını yapan Miller, 2003 yılıdna Agent Cody Banks filminin senaryosunu yazmıştı. Terminator: The Sarah Connor Chronicles dizisinin ortak yazarlığını üstlenen Miller, ayrıca Fringe, Thor, X-Men First Class yapımlarının da yazarlığını yaptı.

Miller, DOTA animesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayranlar, DOTA 2 evrenini nasıl hayal ettiğimize ve en sevdikleri karakterlerden bazıları hakkında destansı, duygusal ve yetişkinlere yönelik bir hikayeyi bir araya getirme şeklimizi sevecekler. Yaratıcı tutkularımızı desteklediği için Valve firmasına minnettarım" şeklinde konuştu.

Studio MIR tarafından hazırlanan yapımda, Mirana ve Draagon Knight Davion dahil olmak üzere birçok DOTA karakterine odaklanılacak. Sourge ırkını yok etmeyi amaçlayan bir savaşçı olan Davion, Eldwurms olark isimlendirilen eski bir ejderha ırkıyla karşılaşır. Davion, Mirana ile beraber büyük bir savaşın içerisinde yer alır.

8 bölümden oluşacak yapım, 25 Mart tarihinde popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanacak. 56 saniye uzunluğundaki fragman kısa süre içerisinde yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Oyunun hayranları, animeyi şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladı. Yayımlanan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz. Konuya ilişkin düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.