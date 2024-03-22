Dragon's Dogma 2 Oyuncular Tarafından Topa Tutuldu: Beklentilerin Çok Altında!

Capcom tarafından bugün piyasaya çıkan Dragon's Dogma 2 oyunu, hayranların uzun süredir beklediği bir devam oyunu olarak yayınlandı. Ancak görülen o ki oyuncular beklediklerinden daha kötü bir oyunla karşı karşıya kaldı.

Dragon's Dogma'nın Steam'deki verilerine bakıldığında eş zamanlı oyuncu sayısında üst sınır anlık 191,802 olarak kaydedildi. Bu veriyle birlikte Capcom'ın tek oyunculu oyunlar zirvesindeki konumu da değişmiş oldu.

Oyuncular Dragon's Dogma 2'den Memnun Kalmadı

Steam'de oynanmaya başladığı andan itibaren eleştiri yağmuruna tutulan oyunun şu an %40 oranında düşük oy aldığını görüyoruz. Oyuna verilen toplam oylardan 8,535 kişi olumsuz oy verirken sadece 5.680 kişi beğendiğine dair oy kullanmış.

Görüldüğü gibi oyunu beğenmeyen ve beklentileri karşılanmayan oyuncu sayısı çok daha fazla. Peki oyuncuların oyunda memnun kalmadıkları ve eleştirdikleri noktalar tam olarak ne oldu?

Oyuncular Dragon's Dogma 2'nin performans anlamında çok düşük kaldığını söylüyorlar. Oyuna gelen yorumlarda teknik aksaklıkların haricinde oyun içi ödemeleriyle karşılaşanların şaşkınlığı da fazlasıyla dile getirilmiş. Çünkü firma daha önce böyle bir bilgi paylaşımında bulunmamıştı.