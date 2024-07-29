190 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu: Fırsatı Kaçırmayın!

Epic Games Store'un yıllardır durdurak bilmeden ücretsiz oyun dağıtıyor olmasına Steam ve diğer platformlar da kayıtsız kalamadı ve ücretsiz oyun furyası giderek büyüdü. Bugün de Steam'de tam 190 TL değerindeki bir oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

Yalnızca Steam'de ücretsiz olarak dağıtılan 190 TL değerindeki Drawful 2, sınırlı süreliğine ücretsiz olarak Steam kütüphanesine eklenebiliyor. 28 Ağustos'a kadar elinizi çabuk tutup kütüphanenize ekleyerek oyuna ömür boyu oyuna sahip olabilirsiniz.

Drawful 2 Oyunculara Neler Sunuyor?

Popüler parti oyunları Fibbage, Quiplash ve YOU DON'T KNOW JACK'in arkasındaki ekip, korkunç çizimlerin ve komik derecede yanlış cevapların oyunu Drawful 2'yi sunuyor.

Telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak komik ve zorlu şeyler çizebilirsiniz.

Drawful 2 Nasıl Ücretsiz Alınır?