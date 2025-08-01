Dreame 18 Ülkede Robot Süpürge Pazarının Lideri Oldu

Söz konusu temizlik teknolojileri olduğunda akla gelen ilk markalardan biri olan Dreame, 2025'in ilk yarısını rekorla kapattı. Yayınlanan rapore göre satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 178 artıran Dreame, tam 18 ülkede pazar liderliğine yükseldi. Üstelik şirketin bu başarıya rağmen durmaya niyeti yok.

Dreame'den Rekor Büyüme: Robot Süpürge Satışları Yüzde 178 Arttı

Yenilikçi ve uygun fiyatlı teknolojileriyle temizliği hiç olmadığı kadar kolaylaştıran Dreame, son birkaç yıldır hızla devam büyümesini 2025'te de sürdürdü. Şirket 2025'in Ocak-Mayıs döneminde satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 178 artırdı. Dreame'nin etkileyici yükselişi özellikle Kuzey ve Doğu Avrupa pazarlarında kendini gösterdi.

İsveç'te yüzde 62'lik pazar payına ulaşan marka, Danimarka ve Polonya'da yüzde 50'nin üzerinde bir hakimiyete sahip. Norveç, İsviçre ve Finlandiya gibi gelişmiş pazarlarda da yüzde 45'i aşan paylarla dikkat çeken Dreame, Avrupa'nın teknoloji konusunda seçici tüketicilerinin güvenini kazanmayı başardı.

Kuzey Amerika pazarı da Dreame için oldukça "karlı" oldu. 2025 Bahar kampanyası sırasında Amazon ABD'de L40 Ultra modeliyle 2'si 1 arada robot süpürge kategorisinde zirveye yerleşen marka, Kanada'da L10s Ultra Gen2 ile benzer bir başarı elde etti. Bu bölgedeki toplam kanal gelirleri yıllık bazda yüzde 362 gibi çarpıcı bir artış gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan ilk fiziksel mağazalar, markanın bu pazarlardaki varlığını somut hale getirdi. Bugün 100'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren Dreame, 6 binden fazla fiziksel satış noktasıyla tüketicilere ulaşıyor.

Dreame için Türkiye Pazarı Öncelikli

Türkiye pazarı da Dreame'nin stratejik önceliklerinden biri konumunda. Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer, İstanbul'da açılması planlanan yeni mağazanın Türkiye'ye verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Cesurer, akıllı temizlik çözümlerinde liderliği hedeflediklerini ve yeni teknolojilerle Türk tüketicilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini vurduladı.

Frost & Sullivan'ın raporunda öne çıkan trendler arasında sıcak suyla temizlik sistemleri, tam otomatik istasyon çözümleri, yapay zeka destekli engel tanıma ve robotik kol teknolojileri bulunuyor. Dreame, bu yenilikçi teknolojilerin birçoğuna öncülük eden ürün gamıyla pazardaki lider konumunu pekiştiriyor.