Hızlı ve Öfkeli'nin Han'ı Geri Dönüyor! Drifter Filminden İlk Fragman Geldi!

Fast and the Furious: Tokyo Drift filminde canlandırdığı Han karakteriyle otomobil dünyasında kült haline gelen Sung Kang, yeni projesiyle yeniden drift sahnesine dönüyor. Kang’ın hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği "Drifter" filminden ilk resmi fragman paylaşıldı. Otomotiv dünyasında bir kült olarak kabul edilen Han karakterinin yeniden Japon drift kültürü odaklı bir yapımda yer alması pek çok kişiyi heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Paylaşılan ilk fragman Sung Kang’ın Tokyo Drift’te hayat verdiği Han karakterinin ruhunu taşıyan bir hikayeye odaklanacağını gösteriyor. Filmde yalnız bir drift sürücüsünün geçmişiyle yüzleşmesi ve yeniden pistlere dönmesi anlatılıyor. Bu yönüyle yapımın Han karakterinin sakin ama agresif sürüş stilini yansıtan bir atmosfer sunduğu görülüyor.

Drift kültürünü merkezine alan filmde Kang’a Tamara Braun ve Gregory Cruz eşlik ediyor. Hikayenin odağında çöl kasabasında yaşayan ve olağanüstü drift yeteneğine sahip olan yalnız bir pist görevlisi yer alıyor. Profesyonel bir drift etkinliğine katılma fırsatı yakalayan karakter bu süreçte bireysel yeteneğin yeterli olmadığını ve bir ekip ruhu oluşturması gerektiğini fark ediyor.

Filmin dikkat çeken bir diğer detayı ise drift dünyasının ikonik modellerinden Toyota AE86’nın merkezde yer alması. Han karakteriyle özdeşleşen JDM kültürünü (Japon drift otomobili kültürü) hatırlatan bu tercih yapımın otomobil tutkunlarına doğrudan hitap edeceğini gösteriyor. Paylaşılan ilk bilgilere göre film karakterin katı bir akıl hocası eşliğinde yeni bir ekip kurmasını ve bireysel drift sanatını takım disiplinine dönüştürmesini konu alıyor.

Bu süreçte karakterin geçmişiyle yüzleşmesi ve yeniden kendini bulması hikayenin ana temasını oluşturuyor. Henüz resmi vizyon tarihi açıklanmayan "Drifter", Sung Kang’ın Tokyo Drift sonrası drift kültürüne dönüşü olarak görülüyor. Özellikle Han karakterinin sakin tavrı, drift odaklı sahneler ve Toyota AE86 detayı, filmi otomobil temalı yapımlar arasında şimdiden öne çıkarıyor.

Editörün Yorumu

Sung Kang’ın drift odaklı bir filmle geri dönmesi, özellikle Tokyo Drift sonrası Han karakterini benimseyen otomobil tutkunları için oldukça heyecan verici görünüyor. Han’ın sakin, kontrollü ve stil sahibi sürüş karakteri yıllar içinde drift kültürünün sembollerinden biri haline gelmişti. "Drifter" filmi de tam olarak bu atmosferi yeniden yaratmayı hedefliyor ve benim gibi otomobil tutkunu biri için oldukça heyecan verici.

