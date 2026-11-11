Drone Otoyolları Geliyor! Özel Hava Yolları Kullanılmaya Başlanacak

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Droneların şehirler arasında kargo taşıması, hastanelere kan ve ilaç ulaştırması için yeni bir sisteme geçiliyor. Türkiye'de dronelar için uzun mesafeli uçuşlar yapabileceği hava yolları oluşturulacak. Bu güzergâhlar, drone otoyolları olarak adlandırılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu uçuşların hukuki altyapısının oluşturulduğunu açıkladı.

Drone Otoyolları Nasıl Çalışacak?

Drone otoyolları, insansız hava araçlarının kullanabileceği özel hava güzergâhlarından oluşacak. Her hava yolunun başlangıç ve bitiş noktaları, uçuş yönü ve kapasitesi önceden belirlenecek. Aynı güzergâhtaki araçların birbirine bırakması gereken minimum mesafe de sisteme tanımlanacak.

Bu bilgiler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) üzerinden paylaşılacak. Droneların uçuş yazılımları sisteme girilen verileri okuyarak belirlenen rotalara uyacak. Tabii, güvenlik amacıyla belirli kısıtlamalar da dikkate alınacak.

Güzergâhlar hazırlanırken uçuşa yasak, kısıtlı ve tehlikeli bölgeler hesaba katılacak. NOTAM (havacıları uçuş emniyetini etkileme potansiyeli olan bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayınlanan bildiri) alanları da kapsam dışında tutulacak.

Dronelar Nasıl Otonom Uçuş Yapacak?

Uçuş rotaları, yapay zekâ desteğiyle oluşturulacak. Sistem, en kısa yol gibi esaslara göre güzergâh belirleyecek. Dronelar bu rotaları takip ederek pilotun aracı sürekli yönlendirmesine gerek kalmadan uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştirebilecek. Güvenlik gerektiren durumlarda uçuş sınırlarında değişikliğe gidilebilecek, rota değiştirilebilecek ya da iniş yapması sağlanabilecek. Hatta uçuş tamamen sonlandırılabilecek.

Drone Otoyolları Hangi İşlerde Kullanılacak?

Drone otoyolları özellikle şehirler arası kargo taşımacılığı amacıyla kullanılacak. Lojistik merkezleri ve aktarma noktaları arasında düzenli drone seferleri yapılabilecek. Sağlık alanında hastaneler arasında kan, ilaç, aşı ve tıbbi numune taşınabilecek. Adalara ve kış aylarında ulaşımın zorlaştığı yerleşim yerlerine de ihtiyaç duyulan malzemeler ulaştırılabilecek.

Sanayi kuruluşları arasında parça transferi yapılması da planlanıyor. Organize sanayi bölgeleri, fabrikalar ve limanlar arasında drone taşımacılığından faydalanabilecek. Enerji nakil hatları, boru hatları, demiryolları ve karayollarının uzun mesafeli denetimleri de bu araçlarla gerçekleştirilebilecek.

Drone Otoyollarını Kimler Kullanabilecek?

Drone otoyolları, hobi amaçlı drone uçuranlara kapalı olacak. Bu güzergâhlarda uçmak isteyen pilotların karşılaması gereken kriterler arasında P2 lisansına sahip olması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli operasyonel izinleri alması bulunacak. Ayrıca droneların tescilli olması ve coğrafi sınırlama sistemlerini desteklemesi gerekecek. Her uçuş öncesinde İHATTYS üzerinden bildirim yapılması da zorunlu olacak.

Editörün Yorumu

Drone otoyollarının Türkiye'de en fazla fayda sağlayabileceği alanlardan biri, bana göre kesinlikle sağlık alanı. Örneğin iki hastane arasında acil olarak gönderilmesi gereken kan numunelerinin taşınmasında karayolu trafiğine bağlı kalmamak ciddi bir avantaj sağlayabilir. Adalarda ve kış aylarında ulaşımın zorlaştığı yerleşimlerde de önemli rol oynayacaktır.