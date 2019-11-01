Dropbox Birbirinden Önemli Yeni Özelliklere Kavuştu

İçeriğinizi üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetler ile bütünleştirmenize imkan sunan Dropbox, birbirinden önemli yeni özellikleri bünyesine aldı.

13 Yeni Uzantı Eklendi

Yaklaşık bir yıl önce Extensions özelliğini tanıtan Dropbox, bu özellikler ile birlikte üçüncü taraf uygulamalarla etkileşimi farklı bir noktaya taşımıştı. Dropbox, söz konusu program çerçevesinde 13 yeni uzantıyı kullanıcılara sundu.

İşte yeni entegrasyonlardan bazıları:

Yeni entegrasyonlar ile birlikte Dropbox dosyalarınızı Gmail, Facebook, Workplace, Microsoft Teams, Outlook, Line Works ve WhatsApp platformlarına ekleyebilir ve bu platformlar üzerinden paylaşabilirsiniz.

Dropbox içerisinde depoladığınız videoları Clipchamp ve WeVideo aracılığı ile düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Tasarımcılar Canva ile yapılan iş birliği sayesinde tasarımlarını direkt olarak Dropbox hesaplarına kaydedebilecek.

Freshbooks, DocSend ve Notarize uzantıları ile yapılan entagrasyonlar ise taranan dokümanları kaydetmenize, dosya entegrasyonlarını izlemenize ve dokümanları notlandırmanıza olanak sunuyor.

Vimeo ile birlikte iş akışı düzenleyebilir ve videoları doğrudan Dropbox hesabına aktarabilirsiniz.

Yeni uzantılar, tüm Dropbox hesapları için hem masaüstü hem de web platformlarında bugün itibarıyla kullanılabilir durumda. Şirket, gelecek yıl daha fazla iş birliği ile daha fazla eklenti üzerinde çalışacaklarını da açıkladı.