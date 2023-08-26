Dropbox, Sınırsız Depolama Alanını Kaldırdı!

Dropbox, bulut depolama alanı ve dosya senkronisazyonu imkânı sağlayan bir dosya barındırma hizmeti. Geçtiğimiz aylarda yapay zekâ desteğiyle çalışmaya başladığını duyuran pltaform, kullanıcılarına yeni bir karar aldığını duyurdu.

Artık "Gelişmiş Plan"da sunulan sınırsız depolama alanının kullanımdan kaldırılacağını söyledi. Bu kararı almasındaki en büyük sebebin kötü amaçlı kullanımların önüne geçmek olduğunu da belirtti.

Kripto Madenciliğindeki Artış

Dropbox, sınrısız depolama alanının kripto para madenciliği gibi amaçlarla kullanıldığını ve bu tür kullanımların son zamanlarda artış gösterdiğini dile getirdi. Hizmetin hitap ettiği kişiler dışında (iş insanları vs.) kötü kullanıcılar tarafından kullanıldığını söyledi.

Bu kötü amaçlı kullanımlar gerçek kullanıcıların güvenliğini tehdit ettiği için sınırsız depolama alanı artık kullanılmayacak. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren kullanıcılar kademeli olarak yeni düzenlenmiş plana geçirilecek.

Kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına yeni plana geçiş 30 gün öncesinden bildirilecek. Bildirimi alan kullanıcılar depolama alanının tamamını kullanabilecek ve fiyat artışına maruz kalmadan 5 yıl boyunca ekstra 5 TB havuz depolama alanına sahip olacak.

Lisans başına 35 TB'ın üstünde depolama alanına sahip kullanıcılar ise bir yıllık süre kaydında benzer tekliflerden yararlanabilecek. Bugün itibarıyla üç lisanslı gelişmiş planı satın alan kullanıcılar ise 15 TB'lık havuz depolama alanına erişecek.

Sonradan satın alınacak her ek lisans ise 5 TB depolama alanına sahip olacak. Dropbox'ın verilerine göre şu an gelişmiş plan kullanıcılarının neredeyse tamamı lisans başına 35 TB'tan az depolama alanı kullanıyor.

Peki sizce Dropbox'ın bu kararı faydalı olacak mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.