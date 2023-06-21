Dropbox Yapay Zeka Destekli İki Yeni Özelliğini Duyurdu

Dropbox, teknoloji dünyasında son dönemin popüler yazılımı olan AI projesini tanıttı. Dropbox AI adını verdiği bu özellik uygulama içerisine yüklediğiniz belgelerini tarayarak sizler için özet çıkarır. Güncellemenin ikinci uygulaması Dropbox Dash ise arama çubuğu işlevi görür.

Dropbox Güncellemelerine Devam Ediyor

Dropbox AI, iki yeni özellikten daha basit yazılıma sahip olandır. Dosyalarınıza yapay zeka teknolojisini uygulayan eklenti dokümanlarınız hakkında özet çıkararak soru-cevap etkinliği sunar. Özellik hakkında konuşan CEO Drew Houston "Dropbox AI ile artık bir dosyayı açıp ona her şeyi sorabilirsiniz Dropbox belgeyi sizin için okuyacak ve size bir yanıt verecektir." dedi.

Dropbox Dash, geniş bir kullanım alanına sahiptir ve Apple Spotlight, Windows Arama veya Alfred gibi arama uygulamlarının güçlendirilmiş ve yapay zeka destekli bir sürümüdür. Dropbox, yerel veya çevrimiçi olarak bilmeniz gereken her şey için başvurulacak tek adres olmak istiyor. Şirket, Dropbox Dash’i, tüm araçlarınızı, içeriğinizi ve uygulamalarınızı tek bir arama çubuğunda birbirine bağlayan yapay zeka destekli evrensel arama olarak tanımlıyor.

Dropbox Dash, son dönemde sıkça gündeme gelen kişisel haklar konusunda yapay zekanın bu sonraki çağında, müşterilerimizin gizliliğini korumamız, şeffaf davranmamız ve yapay zeka teknolojilerimizdeki önyargıyı sınırlamamız, böylece mümkün olduğunca adil ve güvenilir bir şekilde inşa edilmeleri her zamankinden daha önemli dedi.