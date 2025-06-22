Fransa Cumhurbaşkanının Arabası Türkiye'de Satışa Çıkıyor! İşte DS N8 Özellikleri

Fransa’nın prestiji Türkiye yollarına çıkıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un makam aracı olarak tanıtılan DS N8 yıl sonunda Türkiye’de satışa sunulacak. Fransız devletinin ilk %100 elektrikli makam aracı olan bu model tüketicilere neler sunuyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Macron’un Tercihi Türkiye’de: DS N8 Geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı için özel olarak geliştirilen ve DS’in yeni amiral gemisi konumunda olan N8 Türkiye pazarına sadece uzun menzilli versiyonuyla gelecek. Aracın 97,2 kWh bataryası sayesinde WLTP standartlarında 750 kilometreye kadar menzil sunduğu belirtiliyor. Bu da Tesla Model S ve Mercedes EQE gibi modellerle aynı kulvarda rekabet edebileceği anlamına geliyor.

DS N8’in motor seçenekleri de dikkat çekici. Önden çekişli (FWD) versiyon 213 beygir güç üretirken dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonda güç 350 beygire kadar ulaşıyor. Bu iki seçenek Türkiye'deki ÖTV dilimini de doğrudan etkiliyor. FWD versiyonun %40 AWD versiyonun ise %60 ÖTV dilimine girmesi bekleniyor.

Bu da modelin fiyatlandırmasında stratejik bir fark yaratabilir. Bu noktada Fransa’daki satış fiyatları da Türkiye pazarı hakkında fikir veriyor. Uzun menzilli FWD versiyon 63 bin 300 Euro’dan, AWD versiyonu ise 74 bin 600 Euro’dan başlıyor. Türkiye’ye geliş süreci ve vergi düzenlemeleri sonrasında bu rakamların nasıl şekilleneceği ise merak konusu.

Bu noktada DS markasıyla ilgili de söylenmesi gereken bir kaç cümle var. Zira otomobil pek çok kişi tarafından beğenilse de DS markasına mensup olması sebebiyle ticari kaygılar yaratıyor. Bu noktada Türkiye'de çokta yüksek satış rakamlarına ulaşmasa da DS markası belirli bir kesim tarafından oldukça seviliyor.

Ancak yine de DS N8 gibi üst düzey pahalı bir otomobili Türkiye piyasasına sunmadan önce çeşitli değerlendirmelerin titizlikle yapılması gerekiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...