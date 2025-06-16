Uygun Fiyatlı Lamborghini! Çinli Forthing Türkiye'de Satışa Çıktı!

Son yıllarda otomotiv sektöründe yükselişe geçen Çin merkezli markaların Türkiye pazarına ilgisi sürüyor. Bu ilginin son örneği ise Dong Feng Motor’un alt markası Forthing oldu. Ulu Motor distribütörlüğünde ülkemize giriş yapan marka ilk modellerini resmi olarak satışa sundu. İşte konuyla ilgili detaylar...

T5 Evo ve M4 U-Tour Satışta! İşte Fiyat Listesi

Forthing’in Türkiye’deki ilk modelleri olan T5 Evo ve M4 U-Tour D segmentinde konumlanıyor ve benzinli ünte seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor. T5 Evo modeli, üç farklı donanım seviyesiyle (Premium, Executive, Sport Edition) 1 milyon 990 bin TL’den başlayan lansman fiyatıyla satışa çıktı.

7 kişilik M4 U-Tour ise Premium ve Executive donanım seçenekleriyle 2 milyon 190 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor. Her iki modelde de 1.5 litrelik turbo benzinli ünite ve otomatik-manuel şanzıman seçeneğiyle yer alıyor. 175 HP güç ve 285 Nm tork sunan bu ünite Premium versiyonlarda manuel diğer versiyonlarda ise 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilmiş.

T5 Evo’nun 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 9.7 saniye sürerken maksimum hızı 200 km/s olarak açıklanıyor. Yakıt tüketimi ise 6.6 litre/100 km seviyesinde. Boyut açısından bakıldığında T5 Evo 4565 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahip. Geniş aileler için tasarlanan M4 U-Tour ise 4850 mm uzunluk, 1889 mm genişlik ve 2900 mm aks mesafesiyle dikkat çekiyor.

M4 U-Tour modelinin ortalama yakıt tüketimi ise 6.8 litre/100 km. İç mekânda da özellik bakımından oldukça dolu olan modeller giriş seviyesinde dahi 12.3 inç multimedya ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, açılabilir cam tavan, hız sabitleyici, geri görüş kamerası gibi donanımlarla geliyor. Üst donanımlarda ise masaj fonksiyonlu koltuklardan 360 derece kameraya kadar birçok premium özellik bulunuyor.

Marka, ağustos sonunda ilk teslimatları gerçekleştirmeyi planlarken, kısa vadede elektrikli ve hibrit modellerini de Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor. T5 HEV, T5 EV Friday, S7 EV ve V9 modelleri önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen modeller arasında.

Forthing T5 Evo Fiyat Listesi

Premium Manuel: 1.990.000 TL

Premium Otomatik (7 ileri DCT): 2.190.000 TL

Executive Otomatik (7 ileri DCT): 2.490.000 TL

Sport Edition Otomatik (7 ileri DCT): 2.690.000 TL

Forthing M4 U-Tour Fiyat Listesi