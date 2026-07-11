Yeni DS N°7 Modelinin Ülkemize Geliş Tarihi Belli Oldu!

Her geçen gün büyüyen ve gelişen SUV segmentine her geçen gün yeni modeller ekleniyor. Yakın zamanda Türkiye'de yollara çıkması planlanan DS N°7 de bu modellerden birisi olacak. Markanın yeni isimlendirme stratejisi ve tasarım felsefesinin en yeni üyesi olan DS N°7, farklı çizgileri ile dikkat çekiyor.

DS N°7 Türkiye'de Ne Zaman Satışa Sunulacak?

DS Automobiles için yeni bir dönemi temsil eden DS N°7 markayı premium SUV segmentinde temsil edecek. Ekim ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan yeni DS N°7, markanın yeni isimlendirme stratejisinin yanında yenilenen tasarım anlayışının da ilk örneklerinden bir tanesi.

DS Automobiles Marka Direktörü Selim Eskinazi yeni modelleri hakkında "DS N°7 ile yalnızca yeni bir SUV modelini değil, DS Automobiles’in geleceğe bakışını da Türkiye yollarına çıkarıyoruz. Markamızın yeni nesil tasarım ve teknoloji anlayışını yansıtan DS N°7’nin, zengin standart donanımı, yüksek verimliliği ve birinci sınıf konfor özellikleriyle premium SUV kullanıcılarının beklentilerine güçlü bir yanıt vereceğine inanıyoruz. Ekim ayında müşterilerimizi yeni nesil bir DS Automobiles deneyimiyle buluşturacağız. Lansmanla birlikte de ön talepleri toplamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

DS N°7 Modelinin Nasıl Bir Tasarımı Var?

4,66 metre uzunluğa, 1,90 metre genişliğe ve 1,63 metre yüksekliğe sahip olan yeni DS N°7 özellikle ön bölümde keskin hatları ile dikkat çekiyor. DS N°7 ön bölümünde iki farklı yüzle bizlere merhaba diyor. PALLAS donanım seviyesinde şeffaf tasarımlı ön ızgara tercih edilirken, ÉTOILE versiyonunda DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgara ve aydınlatmalı DS logosu yer alıyor.

Yeni DS N°7, aynı zamanda aerodinamik verimliliğiyle de öne çıkıyor. Özellikle yan bölümde akıcı çizgilere sahip olan model, 0,26 Cx sürtünme katsayısına sahip. 740 mm çapındaki tekerlekleri ve 19 inç jantıyla donatılan araç bu sayede sportif görüntünün yanı sıra SUV karakterini de ortaya koyuyor. Siyah tavanlı çift renkli gövde seçenekleri ise yeni modelde dikkat çeken bir diğer detay.

Fransız üretici arka bölümde de keskin çizgileri kullanmaya devam etmiş. Aracın aşağıya ve yan tarafa doğru uzanan 'T' formlu stop lambalarının oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Birbirine doğru uzana stop lambalarının ortasında bagaj kapağının üzerinde DS AUTOMOBILES ifadesi yer alıyor. Aracın parlak siyah tamponu ise ortada bir plakalık ile tamamlanmış.

DS N°7 Modelinin İç Mekanı Neler Sunuyor?

Yeni DS N°7 geliştirilirken markanın temel hedeflerinden biri, uzun yolculukları daha konforlu, daha sessiz ve daha huzurlu hale getirmek olmuş. Bu yaklaşım doğrultusunda tasarlanan iç mekân; iyi işçilik ve kaliteli malzemeler vadediyor. DS Automobiles'in karakteristik tasarım unsurları arasında yer alan “Clous de Paris” işlemeleri, inci dikiş detayları ve saat kayışından ilham alan koltuk tasarımları yeni modelde de kendisine yer bulmuş.

DS N°7 ile birlikte ilk kez sunulan doğal ahşap kaplamalar ve özel ambiyans aydınlatması kabine daha premium bir hava kazandırmış. 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 16 inç büyüklüğündeki multimedya ekranıyla da bu iç mekan gelişen teknolojiden de payını almış görünüyor. Ayrıca DS Automobiles'in yeni tasarım anlayışını yansıtan X şeklindeki direksiyon simidiyle oldukça farklı bir duruş sergiliyor.

Yeni modelde arka koltukta oturanlar da unutulmamış. Arka bölümde daha uzun kapılar, büyütülen cam yüzeyler ve izolasyonlu panoramik cam tavan sayesinde ferahlık hissinin artırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra yeniden tasarlanan kabin mimarisi arka koltuklarda 25 mm'ye kadar daha fazla baş mesafesi sunuyor.

DS'in yeni SUV modelinde motor seçeneğine ve ses sistemi tercihine bağlı olarak bagaj hacmi 560 litreye kadar ulaşabiliyor. Ayrıca iki seviyeli bagaj zemini günlük kullanımda müşteriler için farklı seviyede pratiklik sunuyor. Yeni modelde FOCAL ses sistemi bulunmayan versiyonlarda ise yedek lastiğe yer verildiğini söyleyebiliriz.

DS N°7 Modeli Türkiye'de Hangi Donanım Seviyeleri İle Sunulacak?

Yeni model Türkiye'de PALLAS ve ÉTOILE adı verilen iki donanım seviyesi ile satışa sunulacak. Her iki versiyonda da 19 inç alaşım jantlar, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan multimedya sistemi, geri görüş kamerası, Stop & Go özellikli adaptif hız sabitleyici, panoramik cam tavan, DS NECK WARMER ve DS DRIVE ASSIST yarı otonom sürüş yardımcısı standart olarak sunuluyor.

PALLAS versiyonu, İnci Grisi & Sonsuzluk Mavisi DS CANVAS iç tasarım konsepti ile sunulurken, ÉTOILE versiyonu Celeste Gri Nappa deri döşemeleriyle daha şık detaylara sahip. PALLAS versiyonunda eller serbest erişimli elektrikli bagaj kapağı, havalandırmalı kablosuz şarj ünitesi ve DS IRIS SYSTEM 2.0 sunuluyor.

ÉTOILE versiyonunda ise PALLAS paketine ek olarak havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, DS PIXELVISION 3.0 akıllı far sistemi, DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, ELECTRA 3D by FOCAL premium ses sistemi, DS VISION 360, DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgara ve Clean Cabin sistemi standart donanımlar arasında bulunuyor.

DS N°7 Türkiye'de Hangi Motor Seçenekleri İle Sunulacak?

Türkiye'de ekim ayından itibaren satışa sunulacak DS N°7, ilk etapta 145 BG sistem gücündeki yeni nesil hibrit güç ünitesiyle yollara çıkacak. Çift kavramalı 6 ileri otomatik şanzımana entegre edilen 21 kW gücündeki elektrik motoruyla birlikte çalışan sistem, şehir içi kullanımda sürüşlerin yüzde 50'sine kadar elektrikli sürüş sağlayabiliyor. 5,3 lt/100 km'lik karma yakıt tüketimine sahip olan motorun CO₂ emisyon değeri ise 120 g/km' olarak açıklandı.

Yeni model yurt dışında ise 258, 281 ve 375 beygirlik üç farklı elektrikli motor seçeneğine sahip. En üst seviyede 740 kilometreyi sunan menzil ve dört tekerlekten çekiş sunan araç, giriş seiyesinde ise daha küçük bir batarya ve önden çekiş özelliklerine sahip. İlerleyen dönemde DS N°7 modelini ülkemizde elektrikli versiyonlarla da görebiliriz.

Editörün Yorumu

DS N°7, tasarımı ve özellikle elektrikli güç üniteleri ile oldukça dikkat çekici görünüyor. Ülkemizde sunulacak olan 145 beygirlik hibrit destekli ünite ise bu denli büyük ve premium iddiasında olan bir otomobil için kağıt üzerinde oldukça yetersiz görünüyor. DS eğer başarılı olmak istiyorsa N°7 modelini elektrikli versiyonlarla ülkemizde sunmalı.