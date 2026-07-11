Suya Dayanıklı Samsung Akıllı Saat Geliyor! 800 mAh Batarya ve Dahası

Samsung, bir süredir yeni akıllı saat üzerinde çalışıyor. Galaxy Watch Ultra 2 olarak adlandırılan bu modelin geçtiğimiz haftalarda tasarımı sızdırılmıştı. Şimdi de teknik özellikleri ortaya çıktı. Ekran, batarya ve depolama da dahil olmak üzere artık hakkında daha çok bilgi mevcut.

Galaxy Watch Ultra 2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 1.5 inç

1.5 inç Çözünürlük: 480 x 480 piksel

480 x 480 piksel Kasa Tipi: Titanyum

Titanyum Dayanıklılık: 100 metreye kadar suya dayanıklılık

100 metreye kadar suya dayanıklılık İşlemci: Snapdragon Wear Elite

Snapdragon Wear Elite Batarya Kapasitesi: 800 mAh (Galaxy Watch Ultra'da 590 mAh kapasiteli batarya vardı)

800 mAh (Galaxy Watch Ultra'da 590 mAh kapasiteli batarya vardı) RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB / 64 GB

Galaxy Watch Ultra 2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Watch Ultra 2, bir önceki model Galaxy Watch Ultra ile aynı ekran boyutuna sahip olacak. 1.5 inç büyüklüğünde, 480 x 480 piksel çözünürlük sunan bir ekranla gelecek. Ekran boyutu sayesinde kullanıcılar büyük büyük kullanım kolaylığı elde edecek. Koşma, bisiklet sürme ve benzeri aktivitelerle uğraşırken tek bakışta ihtiyacınız olan verileri görebileceksiniz.

Galaxy Watch Ultra 2, Suya Ne Kadar Dayanıklı Olacak?

Akıllı saat, 100 metreye kadar suya dayanıklılığa sahip olacak. Bu dayanıklılık, cihazın sadece yağmur atıştırırken yürümek ya da el yıkarken su sıçraması gibi durumlara karşı değil, bununla birlikte havuzda yüzme gibi aktivitelerde bile güvenle kullanılabileceğini gösteriyor. Titanyum kasanın da avantajının da etkisiyle özellikle zorlu hava koşullarında kullanıma uygun olacağı söylenebilir.

Tabii, bazı durumlara karşı yine dikkatli olmak gerekebilir. Her ne kadar 100 metreye kadar dayanıklılık sunacak olsa da çok yüksek su basıncına maruz kalması, tüplü dalışlar ve benzerleri, cihazın sınırlarını zorlayabilir. Ayrıca yüksek sıcaklık seviyesine sahip suyun altında kalmaması da büyük önem taşıyor. Benzer şekilde sıvı sabun ve benzeri kimyasallar da cihaza zarar verebilir.

Galaxy Watch Ultra 2'nin İşlemcisi Neler Sunacak?

2 GB RAM ve 32 GB / 64 GB depolama seçenekleri ile gelecek olan yeni modelde Snapdragon Wear Elite bulunacak. Çok az güç tüketecek olan bu işlemci, giyilebilir cihazlar için özel olarak geliştirildi. Özellikle sağlık takibi konusunda yüksek doğruluk oranına sahip sonuçlar sunması bekleniyor.

Galaxy Watch Ultra 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Galaxy Watch Ultra 2'yi Galaxy Unpacked etkinliğine saklıyor. 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte bu akıllı saat de tanıtılacak. Böylelikle onunla ilgili tüm soru işaretleri de resmen ortadan kalkacak.

Galaxy Watch Ultra 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy Watch Ultra 2'nin Türkiye'de satılma ihtimaline çok yüksek olarak bakabilirsiniz. Bilindiği üzere Samsung, giyilebilir cihaz konusunda Türkiye'de en aktif markalar arasında. Galaxy Watch Ultra da Türkiye'de piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla serinin yeni modeli Galaxy Watch Ultra 2 de çok yüksek bir olasılıkla Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulacak.

Editörün Yorumu

Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch Ultra 2'nin çok geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından beğenilerek kullanılacağını düşünüyorum. Beklentimin bu kadar yüksek olmasının arkasında elbette Snapdragon Wear Elite bulunuyor. Bu özel işlemci sayesinde cihazın özellikle sağlık konusunda ciddi avantajlar sağlayacağı kanaatindeyim.