Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama Bekliyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var" demişti ve günlük koronavirüs tablosunda Covid-19 semptomu gösteren kişilerin yer aldığı bilgisini vermişti. Bu açıklamanın ardından Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama beklediklerini açıkladı.

DSÖ: Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama Bekliyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Basın Sözcülüğü, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Basın Sözcülüğü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye’deki verilerin doğruluğu konusunda BirGün'e yaptığı açıklamada "Durumla ilgili ek açıklama için şu anda Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyiz ve daha fazla bilgi elde edildikçe sizi bilgilendireceğiz" dedi.

Ülkemizde Son Durum

1 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 320.70 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.263'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.507 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 281.151 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgını yakın temas yolu ile insanlardan insanlara geçmekte. Koronavirüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.