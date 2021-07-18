DSÖ Türkiye'yi Uyardı: Bu Üç K'den Uzak Durun

DSÖ'den Türkiye'ye uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev tarafından yapılan paylaşımda hem yaz hem de Kurban Bayramı tatili döneminin kritik bir öneme sahip olduğu aktarıldı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev tarafından yapılan açıklamada, pandeminin insanlar üzerindeki etkisi ele alındı. Türkiye'yi uyaran DSÖ ekibi, “Bir yıldan fazla süren baskıdan sonra, normalleşirken aynı hatayı yapmayı göze almamalıyız” ifadelerini kullandı.

DSÖ'den Türkiye'ye uyarı geldi

Herkesin yazdan en iyi şekilde yararlanması ve daha fazla insanın gereksiz yere hastalanıp ölmesini önlemek isteyen DSÖ, "Bu salgını daha erken sona erdirmek için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz” uyarısında bulundu.

Dr. Hans Kluge ve Dr. Batyr Berdyklychev'in Kurban Bayramı tatiline ilişkin önerileri ise şöyle sıralandı:

Öncelikle aşılarımızı eksiksiz yaptıralım.

Seyahat etmek istiyorsak gerekli olup olmadığını iyice değerlendirelim. Seyahat etmeye karar verdiysek, bunu olabildiğince hem kendimiz hem de çevremizdekiler için en güvenli bir şekilde yapalım.

Güvenli bir şekilde seyahat etmek, evden çıktığımız andan varış noktamıza ulaşana kadar COVID-19’a maruz kalma risklerimizi iyi değerlendirmek anlamına geliyor. Herkes kendi Covid-19 risk yöneticisi olmalı, sağlık risklerini değerlendirmeli ve her adımda fiziksel mesafe, kalabalıktan kaçınma ve maske takma gibi koruyucu önlemleri dikkate almalı.

Üç K’den kaçının: Kapalı, kısıtlı ve kalabalık ortamlar. İnsanlarla tercihen dış mekanlarda, açık havada ya da iyi havalandırılan ortamlarda bir araya gelmeye özen göstermek hepimizi korumaya yardımcı olur ve virüs bulaşma olasılığını azaltır.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, bulaşmayı önlemek ve hayat kurtarmak, halk sağlığı ve sosyal önlemleri yerel dinamiklere uyarlamak ve adil, hızlı aşılamayı sağlamak için pandemi kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını söyledi: