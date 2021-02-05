DSÖ Wuhan'da Görülmemiş Verilere Ulaştığını Açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Wuhan'da daha önce kimsenin görmediği verilere eriştiğini duyurdu. Peki, yeni tip koronavirüs salgını laboratuvardan mı yayıldı? DSÖ tarafından elde edilen verilere ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

DSÖ Wuhan'da Kimsenin Görmediği Verilere Ulaştı

Yeni tip koronavirüs salgını Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu zamana kadar pek çok komplo teorisi ortaya atıldı. Komplo teorileri arasında COVID-19 virüsünün laboratuvardan yayılması bulunuyordu. Bu teorilerin ortaya atılmasının ardından dünya genelinde çok sayıda insanın kafasında soru işareti oluşmuştu. Dünya Sağlık Örgütü, bu teorilere son vermek ve insanların kafasında oluşan soru işaretini gidermek için çalışmalara başlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütünde görevli bir araştırma ekibi, geçtiğimiz haftalarda yeni tip koronavirüsün kökenini araştırmak için Çin’in Wuhan kentine gitmişti. 13 kişiden oluşan ekip, ilk olarak iki hafta boyunca karantinada kalmıştı. Karantina süresinin tamamlanmasının ardından ekip, virüsün nerede ve nasıl ortaya çıktığına ilişkin incelemeler yapmaya devam ediyor.

Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden ekip oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Peter Daszak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni veriler elde ettik ve bu iyi bir şey. Virüs için doğru yönlere bakmamıza yardımcı olmaya başlayan çok değerli şeyler" şeklinde konuştu.

Yetkililerle görüştüğünü belirten Dr. Daszak, "Daha önce görülmemiş verileri bizimle paylaşıyorlar. Olası yolları bizimle açıkça konuşuyorlar. Bir yere varmaktayız ve ekibin tüm üyelerinin bu şekilde düşündüğünü söyleyebilirim. Çin'in bizimle çalışmaya istekli olduğunu düşünüyorum ve bunu her gün görüyorum" ifadelerini kullandı.

COVID-19 virüsünün laboratuvardan yayıldığına ilişkin iddialardan haberdar söyleyen Dr. Peter Daszak, “Enstitüdeki laboratuvarın konuyla ilgisi olabileceğine dair tezlerden haberimiz elbette var ve merak etmeyin bu konuda sorular sormaya devam edeceğiz. Eğer bulduğumuz veriler bizi virüsün laboratuvardan yayıldığı tezlerine götürecekse, verileri takip edeceğiz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: