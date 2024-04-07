DSÖ, Tıp ve Yapay Zekayı Birleştiriyor: Hayrete Düşüren Projesini Duyurdu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Nisan Dünya Sağlık Günü öncesinde insanların sağlıkla ilgili sorularına yardımcı olacak yenilikçi bir yapay zeka aracını piyasaya sürdü.

"Sağlık için Akıllı Yapay Zeka Kaynak Asistanı"nın (S.A.R.A.H.) adını taşıyan bu yeni yapay zeka yazılımı, kullanıcıların sorularını cihazlarının mikrofonu aracılığıyla dinleyerek yanıtlayabiliyor. Bu gelişme hakkında BBC'de yer alan habere göre, bu teknoloji sayesinde sağlıkla ilgili bilgilere daha kolay erişim sağlanacak.

Sağlığı Yapay Zekayla Birleştiren Tek Şirket DSÖ Değil

Söylentilere göre cevaplar, ekranlarda belirtilen sanal karakterler aracılığıyla sunuluyor. S.A.R.A.H. şu anda İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Hintçe ve Rusça dillerini anlayabiliyor.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, S.A.R.A.H. hakkında şu açıklamada bulundu:

''Sağlığın geleceği dijitaldir. S.A.R.A.H. bize yapay zekanın gelecekte sağlık bilgilerine erişimi daha interaktif bir şekilde iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğine dair bir fikir veriyor.''

Sağlık alanındaki yapay zeka kullanımı konusunda başka şirketler de çalışmalar yürütüyor. Örneğin Google, sağlık odaklı geliştirilen özel yapay zeka sistemleriyle gerçek testlere başlamış durumda.

Geçtiğimiz aylarda "The Check Up" adı verilen bir sağlık hizmetleri etkinliği düzenleyen Google, burada ultrason sonuçlarının değerlendirilmesi, tıbbi terminoloji modelleri ve kanser tedavileri ile ilgili yeni yapay zeka teknolojileri hakkında önemli bilgiler paylaşmıştı. Bu gelişmeler, sağlık endüstrisinde yapay zeka teknolojisinin potansiyelini ve kullanım alanlarını gösteriyor.

Google, ultrason cihazlarının kullanımında yapay zekanın çok önemli olduğunu düşünüyor çünkü nu alanda yeterli uzman bulunmadığını saunuyor. Şirket bu konudaki çalışmalarını ilerletebilmek adına Jacaranda Health ile ortaklık kurduklarını duyurdu.

Şirket ayrıca Tayvan'daki Chang Gung Memorial Hastanesi ile iş birliği yapıyor. Gelişmemiş bölgelerde mamogramlara erişimde sınırlılık yaşandığı durumlarda, meme kanserini tespit etmek için yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen ultrason sonuçlarını kullanmayı amaçlıyorlar. Bu sayede meme kanseri taramasının daha geniş bir kesime erişilebilir hale getirilebilecek.