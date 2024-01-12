Geliştirilmiş Pil Ömrüne Sahip DualSense V2 Geliyor!

Walmart Canada listelemesine göre Sony'nin PS5 kontrol cihazı DualSense'in yeni V2 sürümü şarj istasyonu ile birlikte gelecek ve "uzun oyun seanslarına" olanak tanıyan "olağanüstü" 12 saatlik pil ömrüne sahip olacak.

Listelemeyte göre henüz adı belli olmayan yeni sürüm DualSense V2 olarak adlandırılıyor ve önceki modelle aynı fiyata ve aynı boyutlara sahip olacak.

DualSense V2, Pil Ömrüyle Ön Plana Çıkacak

Eğer listeleme gerçeğe dönüşürse yeni kontrol cihazında 1.560 mAh pil yer alacak ve mevcut DualSense'in tüm özelliklerini hesaba kattığımızda yeni pil ömrü oldukça etkileyici.

Kullanıcılar için şimdiye dek hayal kırıklığı yaratan DualSense Edge, orijinal DualSense ile aynı pili kullanıyor ve pil ömrü çok daha az.

Kasım ayında tüm DualSense kontrol cihazı renkleri, muhtemelen stokları eritmek amacıyla Black Friday kapsamında satışa sunulmuştu. Bunun Sony'nin yeni kontrol cihazı öncesi yapmış olduğu bir fırsat kampanyası olduğu düşünülüyor.

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