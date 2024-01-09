Sony, DualSense ile Elektrikli Otomobilini Sürdü! (Video)

Sony Honda Mobility, Sony'nin CES 2024 basın konferansında sadece Afeela elektrikli otomobilinin son versiyonunu göstermekle kalmadı, aynı zamanda aracın kendisini de sahnede bir PlayStation DualSense kullanarak sürdü.

En son Afeela prototipi, DualSense ile sahnede bulunan Sony Honda Mobility başkanı ve COO'su Izumi Kawanishi tarafından kullanıldı. O anları merak ediyorsanız hemen aşağıdan izleyebilirsiniz ancak Kawanishi'nin bunun sadece "sadece teknoloji demosu" olduğunu söylediğini unutmamak önemli.

They controlled Sony's and Honda's Afeela Car with a Dualsense Controller.



It's just a tech demo. pic.twitter.com/U5FF02Hmcx — Knoebel (@Knoebelbroet) January 9, 2024

"Bu uzaktan sürüş yalnızca teknoloji demosundan ibaret ancak yazılımın yeni işlev ve değerler tanımlayabileceğine inanıyoruz. İnsanlar ve mobilite arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamak istiyoruz."

Afeela Gelecekte Yeni Özelleştirme Seçeneklerine de Sahip Olacak

Afeela için oyun/eğlence ile ilgili tek gelişme bu değil. Kawanishi ayrıca araçtaki ekranlarda Fortnite ve Spider-Man: Across the Spider-Verse temalarını içeren bazı olası özelleştirme seçeneklerini de gösterdi.

Ayrıca Sony Honda Mobility'nin Epic Games ile yaptığı iş birliği hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Bu, "mobilitede yeni kullanıcı deneyimleri yaratmak için sanal alanlardan" yararlanacak bir simülatörde görüldü.

Sony Honda Mobility, "Bu araç, diğer araçlar, yayalar, arazi ve hava durumu bilgileri gibi dış çevre koşullarını simüle ediyor. Bu teknolojiyi AR ile birleştirerek, kullanıcılar güvenliği de artıran sürükleyici bir deneyim yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

Gerçek Afeela, DualSense ile sürülemeyecek olsa da Sony, Afeela'ya 2024 yılı içerisinde Gran Turismo 7'nin ekleneceğini duyurdu. Yani teknik açıdan dolaylı olarak da olsa bir Afeela'yı Dualsense ile sürebileceksiniz.

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