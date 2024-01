Sony, DualSense ile Elektrikli Otomobilini Sürdü! (Video)

Sony Honda Mobility, Sony'nin CES 2024 basın konferansında sadece Afeela elektrikli otomobilinin son versiyonunu göstermekle kalmadı, aynı zamanda aracın kendisini de sahnede bir PlayStation DualSense kullanarak sürdü.

En son Afeela prototipi, DualSense ile sahnede bulunan Sony Honda Mobility başkanı ve COO'su Izumi Kawanishi tarafından kullanıldı. O anları merak ediyorsanız hemen aşağıdan izleyebilirsiniz ancak Kawanishi'nin bunun sadece "sadece teknoloji demosu" olduğunu söylediğini unutmamak önemli.

They controlled Sony's and Honda's Afeela Car with a Dualsense Controller.



It's just a tech demo. pic.twitter.com/U5FF02Hmcx