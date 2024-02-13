Prime Video'nun İlk Orijinal Yerli Dizisi Düğüm'den Fragman Geldi! (Video)

Amazon Prime Video'nun ilk orijinal yerli dizisi Düğüm'ün ilk fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı. Başrolünde Bergüzar Korel'in yer aldığı polisiye dizisi için geri sayım başladı. Konusu, oyuncu kadrosu ve çıkış tarihine dair tüm meraklar fragman ile birlikte son buldu.

Düğüm Dizisi Konusu

Dizi, oldukça başarılı bir haberci olan Neslihan Turhan'ın hikayesini temel alıyor. Turhan, dürüstlüğü ile izleyicilerin beğenisini toplayan bir sunucudur. Kayıp ve cinayetlerle ilgili dosyaları ele aldığı "Tek Gerçek" programı ile zirveye çıkan Neslihan'ın hayatı, oğlu Can'ın, arkadaşı Leyla'yı öldürmekle suçlanması ile sarsılıyor.

Kendisini aniden bir kabusun içinde bulan Neslihan, oğlunu korumak ve gerçekleri ortaya çıkarmak arasında gidip gelmeye başlar. Dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu hayatı altüst olan Neslihan'ın, oğlunu hapse attırma pahasına Leyla'nın katilini bulmaya çalışacak mı?

Düğüm Dizisi Fragmanı ve Yayın Tarihi

Prime Video'nun ilk orijinal yerli yapımı Düğüm, 23 Şubat 2024'te yayınlanmaya başlayacak.

Düğüm Dizisi Oyuncu Kadrosu