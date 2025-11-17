Bu Oyun Duke Nukem Forever'ı Tahtından Edebilir: Halen Alfa Sürümden Çıkamadı

Duke Nukem Forever, en uzun geliştirilme sürecine sahip oyun olma unvanını elinde tutuyor. 1997 yılının Nisan ayında duyurulmuş olup, 2011 yılının Haziran ayında satışa sunulmuştu. Ne var ki sonuçta beklenene değmeyen bir oyun ile karşılaşmıştık. Görünüşe göre bu oyuna dişli bir rakip çıktı: Star Citizen. Peki rakip olmasının gerekçesi nedir? Gelin buna da haberimizde bakalım.

Star Citizen, En Uzun Geliştirme Sürecine Sahip Olma Unvanını Alabilir

2012 yılında duyurulmuş olan Star Citizen, Cloud Imperium Games tarafından geliştiriliyor. Aradan geçen zaman zarfında oyundan gelen milyonlarca Dolar destek ile devasa bir fon oluşturuldu. 885.286.273 USD ile sektörün en pahalı oyunları bir tanesi konumuna yükseldi. Bu haliyle de Hollywood yapımlarını aratmayacak kadar devasa bir finansmanın olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu kadar kaynak ve zaman söz konusu olunca, muazzam kalitede bir oyun ile karşılaşmayı bekleriz. Ancak halen alfa aşamasından çıkabilmiş değil. Halen test sürecinde seyretmeye devam ediyor.

2017 yılından bu yana oynanabilir olan oyun, geçtiğimiz günlerde 1.0 versiyonu ile oyuncuların karşısına çıkan Escape From Tarkov gibi oldukça uzun bir yoldan geliyor. Ancak Star Citizen için bırakın tam sürüme geçişi, beta sürümüne ne zaman geçeceğine dair bir takvim dahi bulunmuyor.

Geliştirici ekip halihazırda bir yandan oyunu en iyi hale getirmeye ve yeni içerikler eklemeye devam ediyor olsa da bu durum artık oyuncular arasında bir tartışma konusu haline geldi. Sekiz yılı aşkın bir alfa dönemini göz önünde bulunduracak olursak, buluşulan nokta da bir oyunun yıllarca erken erişim aşamasında kalmasının mantıklı bir açıklamasının olması gerektiği yönünde.

Bir süre önce sunucu birleştirme ekibinin stüdyodan ayrılması, oyuncular arasında projenin geleceği açısından endişe yarattı ve etkisi merak ediliyor. Her şeye rağmen fon desteği devam eder iken, aynı zamanda da günün birinde tam sürüme geçmiş bir Star Citizen görülüp görülemeyeceği de bir diğer merak konusu olmaya devam ediyor.