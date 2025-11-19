Türkiye'nin İlk İnsansız Silahlı Mini Helikopteri DUMRUL Göreve Hazır

Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden biri olan silahlı mini insansız helikopter DUMRUL için yeni tedarik sözleşmesi imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TİTRA Teknoloji arasında imzalanan bu anlaşma kapsamında güvenlik güçlerine yeni DUMRUL araçları temin edilecek.

DUMRUL'un Özellikleri Neler?

Azami irtifa: 13,200 ft

13,200 ft Uçuş yeteneği: FPV, yarı otonom, tam otonom

FPV, yarı otonom, tam otonom Yüksek rüzgâr dayanımı: 25 knot

25 knot Çok yönlü görev yeteneği: ISR, 81 mm havan mermisi (2x), bırakma, lazer güdümlü füze, 6'lı 40 mm top atışı, kargo

ISR, 81 mm havan mermisi (2x), bırakma, lazer güdümlü füze, 6'lı 40 mm top atışı, kargo Kontrol yarıçapı: 10 km (60 km'ye kadar)

DUMRUL'u çoğu silahlı insansız hava aracından ayıran önemli bir özelliği bulunuyor. Bu silahlı mini insansız helikopter, elektrik motoru ile çalışıyor. Elektrik motoru sayesinde düzenlenen operasyonlarda çıkardığı ses seviyesi aşırı düşük oluyor. Bu özelliği, kritik görevlerde fark edilmeden ilerlemesine olanak tanıyor.

Mini insansız helikopter DUMRUL'a yeni görev:

• Pasifik Teknoloji iştiraki TİTRA Teknoloji ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında DUMRUL Silahlı Mini İnsansız Helikopter tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı

• Güvenlik birimlerinin envanterinde yer alan ve… pic.twitter.com/u6FwdOwZqP — Göksel Yıldırım (@gooksel) November 11, 2025

Türkiye'de üretilen ilk ve tek silahlı mini insansız helikopter olma niteliğine sahip DUMRUL, küçük yapısı sayesinde dar alanlarda oldukça gelişmiş bir manevra kabiliyetine sahip. Ancak küçük boyutuna rağmen inanılmaz bir mühimmatla birlikte geliyor. 81/60 mm havan ya da bomba atarı hedefin tam üzerine bırakabiliyor.

DUMRUL, Roketsan tarafından geliştirilen METE mini füze ile donatıldı. Bu, onun bir bomba taşıyıcısı olmaktan çok daha fazlası hâline getiriyor. Çok hassas vuruşlar yapabiliyor. Bu silahlı insansız mini helikopter, METE sayesinde gözetleme sırasında eğer bir tehdit tespit ederse çok kısa bir süre içinde müdahalede bulunabiliyor.

Sahada güven veren bir güç: DUMRUL

Türkiye’nin "ilk silahlı insansız helikopter platformu" olarak envanterde yerini aldı! 🇹🇷



Yakın mesafe keşif/gözetleme için tasarlanan, elektrik motoruyla çalışan sessiz bir helikopter olan DUMRUL, altına monte edilen silah sistemleri ve… pic.twitter.com/LE4MUHmQpX — TİTRA (@titrateknoloji) November 12, 2025

Şu anda güvenlik birimlerinin envanterinde olan ve yeni sözleşme doğrultusunda farklı bir kuvvete mevcut stoklardan sağlanacak DUMRUL, yakın mesafe gözetleme için tasarlandı. Bu özellikle bir bölgenin detaylı bir şekilde incelenmesi açısından büyük bir önem taşıyor. TİTRA Teknoloji tarafından paylaşılan bilgilere göre DUMRUL, 17-18 kilogram kalkış ağırlığına sahip ve 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor.

Aracın altına monte edilen silah sistemleri ve entegre görüntüleme yetenekleri, hedefleri doğrudan etkisiz hâle getirmesine olanak tanıyor. Peki, siz silahlı mini insansız helikopter hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili bütün düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.